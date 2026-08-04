Igor Paixao a un nouveau prétendant en Premier League : L’OM a fixé le prix de départ de son attaquant brésilien

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ne soit arrivé que l’année dernière et que sa volonté est de rester, Igor Paixao pourrait tout de même finir par quitter l’OM d’ici à la fermeture du mercato. Dans cette optique, Leeds United, déjà intéressé avant qu’il ne rejoigne Marseille, est toujours sur le coup, tandis qu’un autre prétendant s’est manifesté en Premier League. De son côté, la direction olympienne a décidé d’un prix pour céder le Brésilien.

Si le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain, difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif de l’OM à ce moment-là. L’avenir proche est encore très flou à Marseille, où seuls Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe), Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne) sont partis pour le moment, alors que le club doit en enregistrer beaucoup plus pour respecter ses engagements pris auprès de la DNCG.

«Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor» En ce sens, L’Equipe a fait le point ce mardi sur les dossiers Jeffrey de Lange (28 ans), Nayef Aguerd (30 ans) et Facundo Medina (27 ans), qui ont tous les trois fait l’objet d’offres dernièrement. Autre sujet évoqué par le quotidien sportif, celui d’Igor Paixao. Transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, qui a dépensé un montant estimé à 35M€ bonus compris pour le recruter en provenance du Feyenoord Rotterdam l’année dernière, le Brésilien sort d’une première saison encourageante, conclue avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Si Bruno Genesio aimerait pouvoir compter sur lui, un départ n’est pas à exclure pour autant.

Aston Villa également intéressé par Paixao « En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l'ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif », déclarait l’entraîneur de l’OM la semaine dernière. Mais dans la situation actuelle, personne n’est intransférable à Marseille, pas même Igor Paixao. Déjà sur le coup il y a un an, Leeds United ne l’a pas oublié. D’après L’Équipe, en Premier League, Aston Villa a également manifesté son intérêt pour l’ailier âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030.