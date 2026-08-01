Transfert historique à l’OM ? Frank McCourt réclame 50M€ pour ce joueur qui pourrait dépasser Mason Greenwood !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu de temps, l’OM a vendu Mason Greenwood au Fenerbahçe contre 39M€, ce qui constitue la plus grosse vente de l’histoire du club. Mais ce montant pourrait déjà être surpassé dès cet été alors que le propriétaire Frank McCourt réclame pas moins de 50M€ pour lâcher Igor Paixão, convoité en Premier League. Explications.

L’été s’annonce rude à l’OM. Encadré par la DNCG au niveau de son budget, le club phocéen est contraint de se séparer de plusieurs éléments sur ce mercato estival. Avec la vente de Mason Greenwood du côté de Fenerbahçe contre 39M€, le club marseillais a déjà réalisé une belle opération, mais cela ne suffit clairement pas. D’autres joueurs importants de la saison dernière pourraient être vendus dans les prochaines semaines, comme cela peut être le cas pour les défenseurs Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, ou encore Facundo Medina. Mais récemment, c’est le Brésilien Igor Paixão qui suscite les convoitises.

Frank McCourt fixe le prix de Paixão à 50M€ Arrivé l’été dernier en provenance du Feyenoord contre 35M€ (bonus compris), l’ailier brésilien pourrait déjà être sur le départ. Et clairement, les dirigeants de l’OM souhaitent s’y retrouver financièrement dans l’opération. A en croire les dernières révélations de Foot Mercato, le propriétaire Frank McCourt en personne a fixé son prix à 50M€ pour cet été, ce qui permettrait au club phocéen de réaliser une plus-value avec le joueur désormais âgé de 26 ans. Joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, Igor Paixão se retrouve convoité cet été, notamment en Premier League.

Leeds est intéressé Comme l’annonce le média, Leeds United est notamment sur ses traces. Cependant, l’ailier de l’OM ne serait pas non plus la priorité du club anglais, qui en a fait sa troisième option offensive seulement. Cependant, des premiers contacts ont tout de même eu lieu entre le pensionnaire de Premier League et l’entourage du joueur. Alors que l’OM se trouve dans une situation financière compliquée, les « Peacocks » pourraient en jouer, et tenter de faire baisser le prix de l’opération.