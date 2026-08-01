Dribbleur fou, fan de Neymar et d’échecs : Tout savoir sur Mika Godts, la future recrue surprise du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une piste surprise pour le PSG ! Ce vendredi soir, il a été révélé que le club parisien avait accéléré concernant un transfert de Mika Godts. S’il n’est pas encore très connu en France, l’ailier de 21 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam dispose d’une belle cote, et surtout d’une personnalité bien trempée, entre admiration envers Neymar et passion pour les échecs.

Cet été, le PSG pourrait vendre Bradley Barcola. Forcément, après avoir raté le transfert de Yan Diomandé, le club parisien cherche un nouvel ailier capable de jouer les doublures de Khvicha Kvaratskhelia. Et ce vendredi soir, le journaliste Fabrizio Romano a lâché une bombe en révélant qu’au cours des derniers jours, le club de la capitale avait avancé ses pions pour le talent de l’Ajax Amsterdam Mika Godts. « Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le club a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG », a ainsi expliqué le journaliste durant la soirée.

Une non convocation à la Coupe du Monde qui l’a touché Mais qui est Mika Godts ? Formé à Genk, l’ailier gauche a rejoint l’Ajax Amsterdam en 2023. Auteur de 25 buts avec le club néerlandais depuis son arrivée, le Belge a surtout explosé la saison dernière en inscrivant 17 buts et délivrant 13 passes décisives au sein du championnat néerlandais. En mars 2026, la récompense internationale est arrivée. Mika Godts a honoré ses deux premières sélections avec les « Diables Rouges » sous les ordres de Rudi Garcia, qui ne l’a toutefois pas convoqué pour la Coupe du Monde 2026. « Ses statistiques jouaient pour lui, et nous étions très satisfaits en mars, mais si vous regardez le flanc gauche de notre attaque, vous avez les deux meilleurs de Premier League », se justifiait alors le sélectionneur belge en évoquant les présences de Leandro Trossard et de Jérémy Doku sur le côté gauche de l’attaque. « Je ne comprends pas cette décision, mais parfois, il faut simplement l'accepter et avancer », avait répondu Mika Godts, qui dispose d’un sacré tempérament.

Un dribbleur fou fan de Neymar Dribbleur dans l’âme et auteur d’un but ayant fait le tour de la planète en avril dernier contre Breda dans lequel le joueur de 21 ans a dribblé toute la défense adverse, Mika Godts a pour idole un certain Neymar. « Je n’ai jamais vu un joueur aussi technique. Neymar n’a pas trois gestes techniques mais 30 pour éliminer un adversaire. Je les imitais dans le jardin ou sur la place à côté d’un gymnase. Dribbles, feintes, appuis, passements de jambes... Je répétais tout cela des centaines de fois », expliquait d’ailleurs le jeune Belge concernant son admiration pour l’ancien numéro 10 du PSG. Alors qu’il pourrait lui aussi à son tour porter les couleurs du club parisien, Mika Godts partage également la même passion que Matvey Safonov : les échecs.