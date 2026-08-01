Lewis Hamilton : Le talent inattendu dévoilé sur les réseaux sociaux qui a impressionné Kim Kardashian pendant leurs vacances en amoureux !

Pierrick Levallet

Entre les Grands Prix de Grande-Bretagne et de Belgique, Lewis Hamilton s’est accordé quelques jours de vacances avec Kim Kardashian. Les deux stars ont pu se ressourcer à Coeur d’Alene dans l’Idaho. Le pilote de Ferrari en a d’ailleurs profite pour démontrer ses talents de wakeboarder, ce qui n’a pas manqué de bluffer sa compagne.

Début juillet, Lewis Hamilton s’est accordé quelques jours de vacances entre le Grand Prix de Grande-Bretagne et celui de Belgique. Le septuple champion du monde de F1 est en effet parti se ressourcer dans l’Idaho, à Coeur d’Alene plus précisément. Et le pilote de Ferrari n’était pas seul puisqu’il était accompagné de Kim Kardashian. Le Britannique en a d’ailleurs profité pour s’adonner à quelques sensations fortes.

Lewis Hamilton a bluffé Kim Kardashian... en wakeboard ! Dans des vidéos publiés sur les réseaux sociaux, on a notamment pu voir Lewis Hamilton manier presque à la surprise générale le wakeboard comme un pro. La star britannique a enchaîné les figures tout en surfant sur les vagues sans le moindre problème. Le pilote de 41 ans s’est même mis à faire des tours sur lui-même au-dessus de l’eau. Et cela n’a pas manqué d’impressionner Kim Kardashian. « Tu l'as fait ! » pouvait-on l’entendre s’exclamer depuis la poupe du bateau qui tractait Lewis Hamilton.

Leur relation a été officialisée il y a quelques semaines Depuis le début d’année, les deux stars ne se quittent plus. Après de nombreuses rumeurs à leur sujet, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont officialisé leur relation à leur manière en s’affichant ensemble sur leurs réseaux sociaux. Le champion de F1 et la femme d’affaires de 45 ans profitent de chaque moment ensemble malgré leur emploi du temps chargé. Le Britannique et l’Américaine ne se cachent plus et montrent qu’ils vivent le parfait amour au monde entier.