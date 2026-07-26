Lewis Hamilton : Les confidences qui en disent long sur sa relation avec Kim Kardashian, «il envisage sans aucun doute un avenir avec elle»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis quelques mois maintenant, Lewis Hamilton entretient une relation amoureuse avec Kim Kardashian. Une histoire qui fait beaucoup réagir et qu’ils ont commencé tous les deux à dévoiler de plus en plus sur leurs réseaux sociaux. Elle pourrait d’ailleurs passer un cap et se prolonger un moment, car le pilote de Formule 1 et la star de téléréalité semblent s’être très bien trouvés.

Entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian, c’est du sérieux. Les premières rumeurs sur leur relation amoureuse ont vu le jour au mois de février dernier, avant qu’ils ne l’« officialisent » sur les réseaux sociaux, partageant à plusieurs reprises des moments passés tous les deux ou en famille avec les enfants de la star de téléréalité. Ce que le septuple champion du monde de Formule 1 a encore fait récemment sur Instagram.

« Tous ses proches peuvent constater à quel point elle est heureuse » Une preuve que leur idylle est peut-être partie pour durer un petit moment. « Lewis prend sa relation avec Kim très au sérieux et envisage sans aucun doute un avenir avec elle. Kim a le sentiment d’avoir enfin rencontré quelqu’un qui est à sa hauteur. Kim est plus sûre d’elle que jamais quant à qui elle est et à ce qu’elle attend d’une relation. Tous ses proches peuvent constater à quel point elle est heureuse », a expliqué une source à Entertainment Tonight.

« Lewis a tissé des liens très chaleureux avec les enfants de Kim » Même les quatre enfants de Kim Kardashian, qu’elle a eus avec le rappeur Kanye West, sont tombés sous le charme de Lewis Hamilton : « Lewis a tissé des liens très chaleureux avec les enfants de Kim. Ils l’adorent tous, y compris North. [Sa sœur] Khloé a passé beaucoup de temps avec Kim et Lewis et pense qu’il est exactement le genre de partenaire que Kim mérite. »