Julian Alvarez au PSG ? La révélation de la presse espagnole qui change tout pour son transfert cet été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la piste de Julian Alvarez, le FC Barcelone se heurte toujours au refus catégorique de l’Atlético de Madrid de lui vendre son attaquant. Les Colchoneros seraient en revanche disposés à le céder à deux autres clubs, parmi lesquels on retrouve notamment le PSG, qui dans le même temps essaie de recruter Ferran Torres.

Après s’être attaché les services d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle contre 80M€, le FC Barcelone a officialisé jeudi l’arrivée de Karim Adeyemi depuis le Borussia Dortmund, pour environ 22M€. Alors que Robert Lewandowski est parti et s’est engagé avec le Chicago Fire, les Blaugrana aimeraient toujours le remplacer par Julian Alvarez, mais l’Atlético de Madrid ne l’entend pas de cette oreille.

Arsenal et le PSG, les deux clubs qui peuvent recruter Alvarez Les Colchoneros ont déjà exprimé leur refus de céder l’international argentin (59 sélections) au FC Barcelone, ce qui est toujours le cas, d’après les informations de Mundo Deportivo. Après avoir déjà proposé 100M€, les Blaugrana n’ont pas l’intention de faire de folie pour recruter l’attaquant âgé de 26 ans et estiment avoir des joueurs pouvant évoluer au poste de numéro 9, tels que Dani Olmo, Raphinha et Ferran Torres, annoncé dans le viseur du PSG. Selon MD, l’Atlético de Madrid ne serait prêt à ouvrir la porte qu’à deux clubs pour Julian Alvarez : Arsenal et le Paris Saint-Germain.

Le PSG piste Torres et De Ketelaere En ce qui concerne les Gunners, il faudrait que Viktor Gyökeres soit inclus dans l’opération, tandis que le PSG a déjà négocié avec les Colchoneros cet été dans le dossier Kang-in Lee, dont le transfert a été officialisé samedi. Reste à savoir si les dirigeants parisiens essaieront de profiter de cette opportunité, qui devrait tout de même être très coûteuse. D’autant plus que le club de la capitale semble avoir d’autres plans, avec les pistes Ferran Torres et Charles De Ketelaere explorées afin de remplacer Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan.