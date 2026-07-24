Ni De Ketelaere, ni Ferran Torres : Le nom du remplaçant parfait de Gonçalo Ramos soufflé dans l’After Foot, «il va se régaler au PSG»

Axel Cornic

Cette première partie de mercato estival au Paris Saint-Germain, a surtout été marquée par les départs. Mais Luis Campos semble déjà avoir quelques pistes pour renforcer l'équipe de Luis Enrique et c'est notamment le cas en attaque, secteur affaibli par le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan.

Pour le moment, c'est assez calme à Paris. A moins d'un mois du début de la saison de Ligue 1, il n'y a pas eu la moindre recrue, sauf le jeune gardien Alessandro Longoni qui ne devrait toutefois pas évoluer avec l'équipe première. Mais ça pourrait bientôt changer, puisque le PSG semble avoir deux pistes claires en attaque, avec Ferran Torres du FC Barcelone et Charles De Ketelaere de l'Atalanta.

« Si tu n’as pas gardé Ramos je ne vois pas pourquoi prendre De Ketelaere » Toutefois, ces deux joueurs pistés par le PSG ne semblent pas du tout convaincre Kevin Diaz, en commençant par De Ketelaere. « Ce sont des bons joueurs, mais si tu n’as pas gardé Ramos je ne vois pas pourquoi prendre De Ketelaere. C'est un profil similaire, mais qui a besoin de jouer et qui encore jeune. Il a déjà eu une aventure difficile en Italie » a-t-il expliqué, au micro de RMC. « Après au PSG tu vas jouer en Ligue 1, ça va être à priori assez facile et tu vas gagner des titres, mais il est dans une phase où il veut s'imposer comme numéro 1 dans un grand club ».

« Pour Ferran Torres, je ne vois pas l’intérêt pour lui de partir du Barça » Même son de cloche pour Ferran Torres, dont le profil ne semble pas l'emballer pour le PSG. « Pour Ferran Torres, je ne vois pas l’intérêt pour lui de partir du Barça » a estimé Kevin Diaz. « Tu es dans l'un des meilleurs clubs du monde, tu es bien installé et tu vas être rêvé en Espagne par tout le monde. Profite au moins d'une année pour voir si tu vas rebondir. Je n'ai jamais été fan de Ferran Torres en tant que numéro 9, pour moi c'est un ailier et le PSG a déjà des joueurs comme ça ».