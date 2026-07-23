Nouveau départ important à l'OM après Greenwood ? Un joueur fait le buzz en apparaissant avec le maillot d'une autre équipe !

Axel Cornic

Ce mercato estival est très agité à l'Olympique de Marseille, où quasiment tout le monde est à vendre. Plusieurs joueurs sont déjà partis comme Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, mais un autre cadre pourrait bientôt les suivre et une image assez surprenante a enflammé récemment les réseaux sociaux, avec d'ailleurs un acteur argentin qui s'en est mêlé.

La Coupe du monde 2026 désormais terminée, tous les yeux sont à nouveau tournés vers le mercato. C'est notamment le cas à Marseille, où la situation est assez critique. Dans le viseur de l'UEFA, l'OM doit absolument vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier et ne pas risquer une exclusion de toute compétition européenne. Ça a déjà commencé, mais il reste encore beaucoup de travail et très peu de temps, puisque la saison de Ligue 1 débute dans moins d'un mois.

L'OM doit vendre Gros feuilleton du début de l'été, Mason Greenwood a été le premier à quitter le club phocéen. Mais ça n'a pas vraiment été un succès, puisque l'ailier droit est parti pour 39M€, alors qu’on parlait plutôt d’un transfert autour des 50 ou 55M€. Longtemps annoncé en Italie à l’AS Roma, c’est finalement Fenerbahçe qui a raflé la mise et on a déjà pu le voir débuter sous ses nouvelles couleurs. L’anglais est en effet entré en jeu lors du 2e tour aller des qualifications pour la Ligue des Champions ce mardi 21 juillet, avec son club qui a remporté la victoire contre Gornik Zabrze, sur le plus petit des scores (1-0).

Mason Greenwood est déjà parti, mais... Pourtant, du côté de l'OM certains ne digèrent toujours pas le prix de son transfert, surtout qu'il a fallu en reverser une partie à son ancien club de Manchester United. « Quand on parle d’un montant, il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason. Il y avait des discussions engagées auparavant pour essayer de trouver un compromis avec le joueur qui souhaitait partir, je tiens à le préciser » a dû expliquer le directeur Grégory Lorenzi, pour calmer les choses. « Sur le dossier, les clubs n’ont pas frappé à notre porte donc entre avoir la volonté et l’envie de vendre un joueur 80-100 M€… Le marché a estimé que le joueur ne les valait pas ».