La Coupe du monde 2026 est terminée : Voici les joueurs de l’équipe de France qui risquent de changer de club pendant le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’heure des vacances pour les joueurs de l’équipe de France, qui ont terminé quatrièmes du dernier Mondial en Amérique du Nord. Pour certains d’entre eux, cet été pourrait être marqué par un transfert. C’est déjà le cas d’Ibrahima Konaté, dont la signature a récemment été officialisée par le Real Madrid, et d’autres vont suivre…

Avec la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, et le sacre de l’Espagne contre l’Argentine (1-0), les clubs vont pouvoir passer la seconde sur le marché des transferts. Et l’été s’annonce chargé pour une partie des joueurs de l’équipe de France, éliminés par les nouveaux champions du monde en demi-finale. Certains internationaux ont même déjà changé de club.

Ibrahima Konaté a déjà signé chez les Merengue C’est le cas d’Ibrahima Konaté, arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool, qui s’est engagé avec le Real Madrid. « Ce fut un honneur de représenter ce club. Nous avons partagé ensemble des moments incroyables… des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, ainsi que des moments déchirants qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, aucun n’étant plus douloureux que la perte de notre frère Diogo, avait écrit le défenseur français sur ses réseaux sociaux. La perte de mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais faibli. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce maillot. » Chez les Merengue, Ibrahima Konaté va retrouver Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé, en attendant peut-être Michael Olise.

Intertitre 3 Le numéro 11 de l’équipe de France suscite en effet les convoitises du mastodonte espagnol, qui souhaite s’attacher ses services après deux saisons blanches. Durant la Coupe du monde, Kylian Mbappé aurait d’ailleurs fait le forcing auprès de son coéquipier pour le convaincre de quitter le Bayern Munich pour le Real Madrid. Dayot Upamecano, évoluant lui aussi en Bavière, aurait fait de même dans le sens inverse, mais le capitaine des Bleus aurait visiblement remporté la partie d’après le quotidien allemand Bild puisque Michael Olise serait prêt à discuter de ses envies de départ avec la direction munichoise.

Barcola va-t-il filer à l’anglaise ? La situation d’un autre attaquant des Bleus est à surveiller de près avec Bradley Barcola, dont le profil plaît en Angleterre. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Liverpool fait partie des prétendants, un intérêt toujours d’actualité comme l’a récemment confirmé le journaliste Fabrizio Romano. Arsenal serait aussi sur les rangs. Le PSG n’est pas pressé de vendre son attaquant mais pourrait ouvrir la porte en cas d’offre satisfaisante. Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola tarde à allonger son engagement avec le double champion d’Europe en titre.

Le PSG pourrait accueillir Digne et Akliouche Si le PSG pourrait donc voir un futur joueur de Zinedine Zidane s’en aller avec Bradley Barcola, deux autres sont proches de débarquer. Lucas Digne (Aston Villa) va retrouver la capitale pour les trois prochaines années, un transfert estimé à moins de 10 millions officialisé prochainement. Maghnes Akliouche s’est lui aussi entendu avec le PSG, mais un accord reste à trouver entre les deux clubs. L’AS Monaco réclame 50 millions d’euros pour son joueur qui reste courtisé en Angleterre.