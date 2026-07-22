Un transfert surprise pour un joueur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 ? L’offensive est lancée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir disputé sa première Coupe du monde avec l’équipe de France, Manu Koné devrait animer la rubrique mercato. Le milieu de l’AS Rome figure en effet dans les petits papiers de Manchester United mais également d’Al-Ahli, qui a approché la direction italienne pour se renseigner sur un possible transfert.

Le parcours des Bleus à la Coupe du monde s’est achevé en demi-finale, avec la victoire logique de l’Espagne, sacrée quelques jours plus tard au MetLife Stadium. Malgré l’immense déception dans le camp tricolore, certains internationaux ont eu l’occasion de s’illustrer, à l’instar de Manu Koné. De quoi donner des idées à Al-Ahli.

Manu Koné pourrait filer… en Arabie saoudite ! D’après Sky Sport CH, les dirigeants saoudiens ont été séduits par les prestations du milieu de l’AS Rome, apparu à cinq reprises durant la compétition. Al-Ahli aurait depuis approché la formation de Serie A pour se renseigner sur le prix du joueur, dont le départ se précise cet été. Manu Koné suscite notamment l’intérêt de l’Atlético de Madrid et surtout de Manchester United, qui semble en pole position. Le futur joueur de Zinedine Zidane en équipe de France privilégié en effet la Premier League pour son avenir, sans écarter la piste saoudienne à en croire Sky Sport CH.