Un transfert surprise pour un joueur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 ? L’offensive est lancée !

Après avoir disputé sa première Coupe du monde avec l’équipe de France, Manu Koné devrait animer la rubrique mercato. Le milieu de l’AS Rome figure en effet dans les petits papiers de Manchester United mais également d’Al-Ahli, qui a approché la direction italienne pour se renseigner sur un possible transfert.
Le parcours des Bleus à la Coupe du monde s’est achevé en demi-finale, avec la victoire logique de l’Espagne, sacrée quelques jours plus tard au MetLife Stadium. Malgré l’immense déception dans le camp tricolore, certains internationaux ont eu l’occasion de s’illustrer, à l’instar de Manu Koné. De quoi donner des idées à Al-Ahli.
Manu Koné pourrait filer… en Arabie saoudite !
D’après Sky Sport CH, les dirigeants saoudiens ont été séduits par les prestations du milieu de l’AS Rome, apparu à cinq reprises durant la compétition. Al-Ahli aurait depuis approché la formation de Serie A pour se renseigner sur le prix du joueur, dont le départ se précise cet été. Manu Koné suscite notamment l’intérêt de l’Atlético de Madrid et surtout de Manchester United, qui semble en pole position. Le futur joueur de Zinedine Zidane en équipe de France privilégié en effet la Premier League pour son avenir, sans écarter la piste saoudienne à en croire Sky Sport CH.
« Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu disputer ma première coupe du monde et d’avoir représenté la France »
En attendant de prendre une grande décision pour le suite de sa carrière, Manu Koné a publié un message sur ses réseaux sociaux pour revenir sur le parcours des Bleus au Mondial : « On n’a pas réussi la mission… Les jours passent mais ça fait toujours mal. Voir la déception dans vos yeux, ça brise le coeur… Mais je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu disputer ma première coupe du monde et d’avoir représenté la France. Gloire à Dieu vraiment. Je crois aussi que « merci » n’est pas un mot assez fort pour le coach, le staff et toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre pour qu’on soit dans les meilleures conditions. On aurait voulu vous faire le meilleur des cadeaux pour votre départ. On aurait aussi voulu offrir une grande fête à tous les supporters des Bleus mais c’est ainsi. Avec la fierté, avec la foi et avec votre soutien, on va se relever », a écrit le milieu de l’AS Roma. »