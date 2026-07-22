Ça va bouger à l'OM : L'annonce qui confirme des transferts imminents ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, l'OM se montre très actif pour dégraisser son effectif, mais attend toujours de recruter son premier joueur de l'été. Une situation qui pourrait être inquiétante à première vue, mais un agent se montre au contraire plutôt rassurant.

Les supporters de l'OM en avaient perdu l'habitude. Durant l'ère Pablo Longoria, les périodes de mercato étaient fastes, notamment en matière de recrutement. Mais désormais, place à l'austérité à Marseille. En proie à d'importantes difficultés économiques, le club phocéen doit vendre, ce qui a été fait avec les départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré. Mais dans le sens des arrivées, c'est le calme plat. En dehors des retours de prêt d'Angel Gomes, Bamo Meité, Amine Harit, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia, l'OM n'a recruté aucun nouveau joueur.

«Cela ne m'inquiète pas» Une situation qui pourrait sembler inquiétante à première vue, mais qui ne l'est pas tellement à en croire un agent de joueurs qui s'est confié dans les colonnes de La Provence : « C'est très calme comme toujours les années de Coupe du monde. En plus, il n'y a pas d'argent dans le circuit. Mais cela ne m'inquiète pas ». Autrement dit, l'OM pourrait bien se renforcer dans les prochains jours.