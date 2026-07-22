Ça va bouger à l'OM : L'annonce qui confirme des transferts imminents ?

Comme attendu, l'OM se montre très actif pour dégraisser son effectif, mais attend toujours de recruter son premier joueur de l'été. Une situation qui pourrait être inquiétante à première vue, mais un agent se montre au contraire plutôt rassurant.
Les supporters de l'OM en avaient perdu l'habitude. Durant l'ère Pablo Longoria, les périodes de mercato étaient fastes, notamment en matière de recrutement. Mais désormais, place à l'austérité à Marseille. En proie à d'importantes difficultés économiques, le club phocéen doit vendre, ce qui a été fait avec les départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré. Mais dans le sens des arrivées, c'est le calme plat. En dehors des retours de prêt d'Angel Gomes, Bamo Meité, Amine Harit, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia, l'OM n'a recruté aucun nouveau joueur.
«Cela ne m'inquiète pas»
Une situation qui pourrait sembler inquiétante à première vue, mais qui ne l'est pas tellement à en croire un agent de joueurs qui s'est confié dans les colonnes de La Provence : « C'est très calme comme toujours les années de Coupe du monde. En plus, il n'y a pas d'argent dans le circuit. Mais cela ne m'inquiète pas ». Autrement dit, l'OM pourrait bien se renforcer dans les prochains jours.
Lorenzi avait prévenu
Néanmoins, cette situation n'est pas une surprise puisque Grégory Lorenzi avait annoncé la couleur lors de son passage en conférence de presse : « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir. Mais cela ne signifie pas que tout le monde partira. Notre rôle est de trouver le meilleur équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité sportive de l'équipe. » Par conséquent, il faut également s'attendre à de nouveaux départs très prochainement.