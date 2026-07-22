Yan Diomandé : Voilà la raison qui rend possible son transfert au PSG !

Pierrick Levallet

Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, le PSG passe à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale avance dans les négociations pour le transfert de Yan Diomandé. Une raison liée à Nasser Al-Khelaïfi rendrait d’ailleurs possible une arrivée du crack du RB Leipzig dès cet été.

Le PSG avait prévu un été animé sur le mercato après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, le club de la capitale peut passer à la vitesse supérieure sur certains dossiers. Les dirigeants parisiens travailleraient notamment sur la venue de Yan Diomandé, qui a brillé lors du Mondial en Amérique avec la Côte d'Ivoire et qui serait favorable à l’idée de rejoindre les Rouge-et-Bleu. Une raison rendrait d’ailleurs un transfert de l’international ivoirien possible dès cet été.

Un accord possible pour Yan Diomandé grâce à Nasser Al-Khelaïfi ? D’après les informations de TEAMtalk, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main pour le transfert de Yan Diomandé. Les relations entre le président du PSG et la hiérarchie de Red Bull auraient aidé à faire avancer les négociations, à tel point qu’un accord serait désormais possible entre les pensionnaires de la Ligue 1 et de la Bundesliga. Les Rouge-et-Bleu seraient en train de toucher au but pour le crack de 19 ans.