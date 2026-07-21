Mercato - Un attaquant va quitter le PSG : La demande surprenante de Luis Enrique !

Axel Cornic

Contrairement aux années précédentes, le Paris Saint-Germain a fait une place toujours plus grande à la jeunesse, notamment aux talents du centre de formation. L'ascension de Waren Zaïre-Emery en est le parfait exemple, mais ils n'arrivent pas tous à convaincre et certains pourraient bien être amenés à quitter le club, afin de lancer leur carrière.

Cette première partie du mercato parisien a surtout été marquée par les départs. Gonçalo Ramos a fait ses adieux au PSG pour partir à l'AC Milan, Noham Kamara a rejoint l'OL et Kang-in Lee a filé vers l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas tout, puisque les jeunes Renato Marin et Gabriel Moscardo sont partis en prêt respectivement au CD Nacional et à l'Espanyol Barcelone.

La Roma sur Mbaye pour oublier Greenwood Ce n'est pas fini, puisque d'autres pourraient suivre et cela concerne Ibrahim Mbaye, qui a disputé sa première Coupe du monde cet été, avec le Sénégal. L'ailier de 18 ans a montré de très belles choses au PSG, mais la concurrence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia ne lui laisse pas beaucoup de place. Ainsi, cela fait plusieurs semaines qu'un départ est évoqué, avec d'ailleurs une longue liste de clubs qui auraient déjà manifesté leur intérêt comme le Borussia Dortmund, le RB Leipzig ou encore l'Atlético de Madrid.