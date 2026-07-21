Mercato : Le PSG va annoncer son prochain transfert, c’est imminent !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, les dirigeants parisiens peuvent accélérer sur certains dossiers. Le club de la capitale serait notamment sur le point de mettre la main sur Lucas Digne. Le retour du latéral gauche de l’équipe de France serait d’ailleurs imminent, puisque les Rouge-et-Bleu prépareraient l’annonce de son transfert.

Le PSG avait prévu de se montrer actif sur le mercato après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et maintenant que la Coupe du monde 2026 est arrivé à son terme, le club de la capitale peut passer à la vitesse supérieure pour son recrutement. Les dirigeants parisiens se seraient notamment mis en quête d’un nouveau latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient jeté leur dévolu sur Lucas Digne. L’arrivée du latéral gauche de l’équipe de France semble d’ailleurs imminente.

L'arrivée de Lucas Digne est imminente D’après les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, le PSG serait en train de préparer son annonce pour le retour du joueur de 33 ans. Lucas Digne a évolué chez les pensionnaires de la Ligue 1 entre 2013 et 2015, avant d’être prêté une saison à l’AS Rome puis d’être transféré définitivement au FC Barcelone en 2016. 10 ans plus tard, l’international français est sur le point de faire son retour dans la capitale.