Nouvel échec pour l’OM sur le marché des transferts : C’est un attaquant étranger que vous connaissez tous !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans l’obligation de vendre, l’Olympique de Marseille entend également se renforcer pour la saison à venir. Selon Foot Mercato, Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif du club phocéen, aurait notamment tenté sa chance avec Memphis Depay, l’ancien protégé de Bruno Genesio à l’OL.

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi sait que son premier mercato à la tête du club phocéen ne sera pas simple. « Je ne vais pas vous dire qu'on n'écoutera pas des offres intéressantes pour des joueurs majeurs. Ce serait mentir, confiait-il la semaine dernière en conférence de presse. Ça ne veut pas dire que tout le monde partira mais nous sommes dans cette optique d'écouter des offres intéressantes pour entrer dans un équilibre financier primordial. Encore une fois, on est encadré par la DNCG, on a des contraintes. »

« On travaille petit à petit » Contraint de vendre pour renflouer les caisses, en témoigne le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe pour 39 millions d’euros, l’OM cherche également à se renforcer en vue du prochain exercice. « On travaille pour que le coach récupère une équipe pour accomplir les objectifs, avait indiqué Lorenzi. On travaille petit à petit et ce sera encore le cas jusqu'à la fin du mercato. Ne pensez pas qu'on ne travaille pas dessus et on essaie de le faire le plus rapidement possible. Il faut reconstruire un groupe avec des joueurs encore sous contrat. Certains partiront. Il faudra des joueurs d'expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l'Europe. »