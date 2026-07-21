Mason Greenwood : L'OM est passé à côté d'un transfert encore plus important !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre Mason Greenwood, l'OM a accepté une offre de Fenerbahçe estimée à 39M€, hors bonus. Et pourtant, plusieurs clubs semblaient être dans le coup à l'image du FC Barcelone. En effet, selon la presse espagnole, le Barça avait ajouté l'ailier anglais sur sa short-list, de quoi laisser de regrets aux Marseillais.

Cet été, l'OM est dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le transfert de Mason Greenwood était devenu inévitable. Et après de nombreuses discussions, l'ailier anglais, un temps annoncé à l'AS Roma ou l'Atlético de Madrid, a finalement rejoint Fenerbahçe qui a déboursé 39M€, hors bonus, pour ce transfert. Une somme qui ne sera reversée intégralement à l'OM qui doit 40% à Manchester United.

Le Barça était dans le coup pour Greenwood Et selon les informations de SPORT, un autre club était intéressé par Mason Greenwood, et non des moindres puisqu'il s'agissait de Mason Greenwood. L'ancien numéro 10 de l'OM était sur la short-list de Deco qui voulait renforcer son secteur offensif après le départ de Robert Lewandowski, et la fin du prêt de Marcus Rashford. Conscient que les Marseillais étaient obligés de vendre, le Barça s'intéressait donc à Mason Greenwood, qui connaît la Liga après avoir passé une saison à Getafe. Mais finalement, le club blaugrana a jeté son dévolu sur Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Ce qui devrait laisser des regrets à l'OM puisque l'intérêt d'un club comme le FC Barcelone aurait pu faire grimper les enchères.