Mason Greenwood : L'OM est passé à côté d'un transfert encore plus important !

Contraint de vendre Mason Greenwood, l'OM a accepté une offre de Fenerbahçe estimée à 39M€, hors bonus. Et pourtant, plusieurs clubs semblaient être dans le coup à l'image du FC Barcelone. En effet, selon la presse espagnole, le Barça avait ajouté l'ailier anglais sur sa short-list, de quoi laisser de regrets aux Marseillais.
Cet été, l'OM est dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le transfert de Mason Greenwood était devenu inévitable. Et après de nombreuses discussions, l'ailier anglais, un temps annoncé à l'AS Roma ou l'Atlético de Madrid, a finalement rejoint Fenerbahçe qui a déboursé 39M€, hors bonus, pour ce transfert. Une somme qui ne sera reversée intégralement à l'OM qui doit 40% à Manchester United.
Le Barça était dans le coup pour Greenwood
Et selon les informations de SPORT, un autre club était intéressé par Mason Greenwood, et non des moindres puisqu'il s'agissait de Mason Greenwood. L'ancien numéro 10 de l'OM était sur la short-list de Deco qui voulait renforcer son secteur offensif après le départ de Robert Lewandowski, et la fin du prêt de Marcus Rashford. Conscient que les Marseillais étaient obligés de vendre, le Barça s'intéressait donc à Mason Greenwood, qui connaît la Liga après avoir passé une saison à Getafe. Mais finalement, le club blaugrana a jeté son dévolu sur Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Ce qui devrait laisser des regrets à l'OM puisque l'intérêt d'un club comme le FC Barcelone aurait pu faire grimper les enchères.
L'OM se justifie
Dans la foulée du départ de Mason Greenwood, Grégory Lorenzi expliquait pourtant que l'ailier anglais ne suscitait pas grand intérêt sur le mercato. « Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Donc quand on parle d’un certain montant qu’on aimerait avoir, il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason. Tout simplement. Il y avait des discussions engagées auparavant pour essayer de trouver un compromis entre le joueur qui voulait partir. Je tiens aussi le préciser, ce n’est pas uniquement la volonté de l’Olympique de Marseille, il y avait aussi une volonté du joueur de quitter le club le plus vite possible », assurait le directeur sportif de l'OM.