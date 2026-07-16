«Le marché estimait que le joueur ne valait pas 80 ou 100 millions» : L’OM s’est-il fait avoir dans le transfert de Mason Greenwood ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Officialisé ce mercredi, le transfert de Mason Greenwood est estimé à 39M€, selon les informations dévoilées par son nouveau club, Fenerbahçe. Si on pouvait s’attendre à un montant supérieur, Grégory Lorenzi a expliqué que peu de clubs avaient manifesté leur intérêt pour le joueur, mais le club olympien aurait-il tout de même pu espérer récupérer plus ?

C’est désormais officiel, Mason Greenwood n’est plus un joueur de l’OM. Après l’annonce de Fenerbahçe mardi soir, Marseille a confirmé la nouvelle ce mercredi matin. Dans son communiqué, le club turc a indiqué que le transfert de l’ailier âgé de 24 ans était de 39M€. Sans oublier que Manchester United va récupérer 12,4M€ dans l’opération, selon le journaliste Fabrizio Romano.

« Il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason » Quelques heures après l’annonce du départ de Mason Greenwood, Grégory Lorenzi était en conférence de presse et a forcément été interrogé à ce sujet, surtout en ce qui concerne les interrogations autour du montant du transfert. « Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Donc quand on parle d’un certain montant qu’on aimerait avoir, il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason. Tout simplement. Il y avait des discussions engagées auparavant pour essayer de trouver un compromis entre le joueur qui voulait partir. Je tiens aussi le préciser, ce n’est pas uniquement la volonté de l’Olympique de Marseille, il y avait aussi une volonté du joueur de quitter le club le plus vite possible », a expliqué le nouveau directeur sportif de l’OM.