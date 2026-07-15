Mercato - OM : La précision à 12,4M€ sur le transfert de Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Mason Greenwood s'est engagé avec Fenerbahçe qui a déboursé 39M€ pour recruter l'ailier anglais en provenance de l'OM. Toutefois, Fabrizio Romano précise que Manchester United va récupérer 12,4M€ dans cette affaire.

Le transfert de Mason Greenwood aura animé le début de l'été sur le mercato. En effet, le numéro 10 de l'OM s'est retrouvé au cœur d'un long feuilleton pour son avenir qui l'a vu dans un premier temps se rapprocher de l'AS Roma avant d'être associé à l'Atlético de Madrid. Mais c'est finalement à Fenerbahçe que l'ailier anglais a signé. « Bonjour à toute la famille du Fenerbahçe. Je tiens simplement à vous remercier pour le soutien que vous m’avez témoigné ces dernières semaines. Je suis très heureux d’être ici. J’espère que nous allons vivre une saison exceptionnelle. C’est parti ! », a même lancé Mason Greenwood à ses nouveaux supporters.

Fenerbahçe annonce un transfert à 39M€ Et par le biais d'un communiqué, Fenerbahçe a même dévoilé les chiffres du transfert de Mason Greenwood : « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. De plus, la contribution de solidarité qui en découle, conformément aux directives de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreuses victoires et titres de champion avec notre Fenerbahçe ».