Mason Greenwood vendu pour un «montant dérisoire» : L'OM s'est fait arnaquer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a finalement trouvé un accord pour la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe. L'ailier anglais rejoint le club turc qui a déboursé 39M€ pour le recruter. Une somme loin des ambitions du club phocéen qui espérait récupérer 50M€.

C'est désormais officiel, l'OM a vendu Mason Greenwood à Fenerbahçe. Longtemps annoncé du côté de l'AS Roma ou encore de l'Atlético de Madrid, l'ailier anglais débarque finalement en Turquie. « Bonjour à toute la famille du Fenerbahçe. Je tiens simplement à vous remercier pour le soutien que vous m’avez témoigné ces dernières semaines. Je suis très heureux d’être ici. J’espère que nous allons vivre une saison exceptionnelle. C’est parti ! », a même lancé l'ancien Marseillais auprès de ses nouveaux supporters.

Fenerbahçe dévoile les chiffres du transfert de Greenwood Et Fenerbahçe a même officialisé les chiffres du transfert de Mason Greenwood. « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. De plus, la contribution de solidarité qui en découle, conformément aux directives de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreuses victoires et titres de champion avec notre Fenerbahçe », a publié le club turc par le biais d'un communiqué.