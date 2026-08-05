Humilié par un dribble de Lionel Messi en plein match, un joueur d’Arsenal a changé de coiffure pour passer incognito !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meneur de jeu, Lionel Messi dicte le tempo des offensives de ses équipes désormais du haut de ses 39 ans. Ce fut le cas lors de la Coupe du monde 2026 où il avait pris part à l’épopée de l’Argentine jusqu’en finale. Mais 10 ans auparavant, l’octuple Ballon d’or fut une tout autre menace qui attisé de vives craintes chez ses adversaires. Alex Iwobi en a fait l’expérience avec Arsenal pour un 1/8ème de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone au Camp Nou avec une humiliation qu’il n’oubliera jamais jusqu’à changer sa coupe de cheveux.

Le 16 mars 2016 restera un moment spécial gravé à jamais dans la mémoire d’Alex Iwobi. Seulement âgé de 19 ans à l’époque, l’international nigérian fêtait sa première titularisation en Ligue des champions. Ce fut avec Arsenal dans une antre mythique du football européen : le Camp Nou. Pour le compte du 1/8ème de finale retour de C1 après une défaite 2-0 à l’Emirates Stadium des Gunners lors de la première manche, Arsène Wenger décidait d’aligner le jeune joueur formé à Hale End dans son onze de départ. Un souvenir marquant pour Iwobi malgré la défaite des Gunners sur le score de 3 buts à 1 (Neymar, Luis Suarez, Lionel Messi buteurs pour le Barça et Elneny pour Arsenal).

«C’était comme s’il y avait un périmètre dans lequel personne ne pouvait pénétrer pour le tacler» Alex Iwobi n’est plus un joueur d’Arsenal depuis l’été 2019 et porte aujourd’hui les couleurs de Fulham. Mais au cours de son passage dans le Beast Mode On Podcast en avril dernier, le milieu de terrain des Cottagers se remémorait son affrontement avec Lionel Messi, un joueur doté d’un « champ de force » autour de lui à qui il était impossible de récupérer le ballon à cette époque en 2016 selon son expérience. « Quand j’ai joué contre Messi au Camp Nou. Il y avait Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Xavi, Dani Alves, Víctor Valdés… Il y avait des grands noms à n’en plus finir. C’était mon premier match en tant que titulaire en Ligue des champions. Je suis entré sur le terrain et tout ce que j’entendais, c’était les supporters qui scandaient ‘Messi, Messi’. Il faut savoir qu’il y avait d’autres superstars. J’ai regardé à ma gauche, et ils étaient tous petits, d’ailleurs. Neymar était assez petit, Messi est minuscule, tout petit. Et je me suis dit : ‘C’est impossible que ce petit bonhomme ait autant d’aura et de présence en tant que footballeur’. Chaque fois que Messi avait le ballon, c’était comme s’il y avait un périmètre dans lequel personne ne pouvait pénétrer pour le tacler ».

«Dès sa première touche avec son pied gauche, il a crocheté vers l’intérieur, et j’ai glissé, les jambes en l’air» Et alors qu’il est plus adepte des crampons moulés, encore aujourd’hui, Alex Iwobi avait opté pour des vissés afin d’être à la hauteur de l’évènement et de ne pas glisser sur la pelouse du Camp Nou face aux dribbleurs du Barça dont Lionel Messi. Raté, sur un contrôle et en un seul et uniquement mouvement, l’octuple Ballon d’or envoyait Iwobi sur ses fesses et les jambes en l’air. Un moment humiliant qui hante encore les pensées du Nigérian 10 ans plus tard au point où il en a changé sa coupe de cheveux. « D’habitude, je porte des crampons moulés, mais quand j’étais plus jeune, il fallait porter des crampons vissés. Je me souviens avoir mis des crampons vissés pour ce match afin d’être sûr d’être prêt. Victor Valdes avait envoyé le ballon à Messi, j’ai essayé de le presser, j’en avais marre de ce champ de force qu’il avait autour de lui. Dès sa première touche avec son pied gauche, il a crocheté vers l’intérieur, et j’ai glissé, les jambes en l’air, comme ça. Et j’avais les crampons les plus longs qui soient. On voit ça de temps en temps dans les compilations de Messi et je me dis juste ‘oh non, c’est encore moi’. Je suis juste content d’avoir changé de coupe de cheveux pour que ça ne ressemble pas à moi ».