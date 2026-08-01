«La transition a été difficile» : Ce qui a changé au PSG depuis les départs de Messi, Neymar et Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il fut un temps où le PSG était prêt à offrir des salaires pharaoniques et de lâcher des sommes folles sur le marché des transferts afin de convaincre les autres clubs et leurs stars de négocier leur venue. Depuis 2022 et le changement de politique sportive amorcée par le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos, suivi un an plus tard de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, la réalité est tout autre. Pablo Sarabia a vécu l'ère pré-Enrique au PSG et a livré son ressenti sur le nouveau Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a fait le pari à l'été 2023 de changer du tout au tout. Luis Enrique a hérité de l'effectif de l'équipe première en laissant partir Lionel Messi et Sergio Ramos libres de tout contrat. Marco Verratti et Neymar étaient vendus au Qatar et en Arabie saoudite. Seul Kylian Mbappé restait une saison de plus dans ce Campus PSG flambant neuf à l'époque. Et c'était une condition imposée par l'entraîneur espagnol. Si le Paris Saint-Germain faisait en sorte de conserver toutes les stars évoquées ci-dessus, Enrique aurait refusé le projet. C'est la révélation qu'il faisait aux caméras de Movistar+ pour le documentaire : Vous ne pouvez pas comprendre, retraçant sa première saison au Paris Saint-Germain en 2023/2024.

«La transition a été difficile, car le président avait investi beaucoup d’argent dans des joueurs stars» Pablo Sarabia s'en était allé quelques mois avant l'intronisation de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG (été 2019-janvier 2023). Il a donc fait partie intégrante du vestiaire peuplé de stars que Luis Enrique a souhaité éviter. Un projet totalement différent qui n'était pas mauvais en soit selon l'analyse de l'international espagnol exilé du côté d'Al-Arabi SC au Qatar depuis l'année dernière. « La transition a été difficile, car le président avait investi beaucoup d’argent dans des joueurs stars. Quand nous jouions avec Neymar, Messi et Mbappé, le niveau était très élevé, et le club était toujours dans la course pour figurer parmi les trois, quatre ou cinq meilleurs au monde ».

«Il construit autour du collectif, il crée une famille. Peu importe que l’on ait plus de qualité ou non» Au micro du Portugal Football Summit Podcast, l'international espagnol qui a été lancé avec La Roja en 2019 par Luis Enrique n'a pas tari d'éloges au moment de qualifier sa philosophie de travail. Le collectif, les idées tactiques et la proximité qui est née de tout ce mélange fait que le PSG est une véritable famille à l'instant T selon Pablo Sarabia. Ce qui n'était pas forcément le cas lors de son passage dans la capitale. « Aujourd’hui, avec Luis Enrique, c’est une autre façon de travailler. Il construit autour du collectif, il crée une famille. Peu importe que l’on ait plus de qualité ou non ».