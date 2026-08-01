Mercato - Digne, Akliouche... Le PSG ne s'arrête plus : Désiré Doué et son frère bientôt réunis ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’attachant les services de Lucas Digne, dont le retour n’a pas encore été officialisé, le PSG s’est offert une doublure à Nuno Mendes au poste de latéral gauche et aimerait désormais faire de même avec Achraf Hakimi. Dans cette optique, Guéla Doué, frère de Désiré, serait une piste explorée par la direction parisienne, tandis que Maghnes Akliouche est lui aussi attendu prochainement à Paris.

Après les départs de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan et de Kang-in Lee (25 ans) à l’Atlético de Madrid, et potentiellement celui de Bradley Barcola (23 ans) à Liverpool, place aux arrivées au PSG. Cela devrait commencer par le retour de Lucas Digne (33 ans), déjà passé par Paris entre 2013 et 2015. Un accord en ce sens a déjà été trouvé avec Aston Villa, où l’international français (64 sélections) évoluait ces quatre dernières saisons.

Une doublure à Hakimi recrutée ? Avec Lucas Digne, le PSG pourra compter sur une doublure fiable à Nuno Mendes dans le couloir gauche de sa défense et la même chose pourrait être faite à droite. La saison dernière, Warren Zaïre-Emery (20 ans) ou bien Joao Neves (21 ans) ont régulièrement remplacé Achraf Hakimi (27 ans) et de bonne manière, mais l’arrivée d’un spécialiste du poste n’est pas à exclure. En ce sens, la direction parisienne aurait une idée en tête, d’après les informations de L’Equipe.

Le PSG pense à Guéla Doué En effet, Guéla Doué, qui n’est autre que le frère de Désiré (21 ans), serait une option étudiée par le PSG. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 6M€, l’international ivoirien (24 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Strasbourg et aurait logiquement d’autres prétendants. Le latéral droit âgé de 23 ans pourrait donc retrouver son frère dans la capitale, avec lequel il a déjà joué au Stade Rennais, avant qu’ils ne quittent tous les deux le club il y a maintenant deux ans.