Vente de la Coupe du monde - Après le retrait de Gianni Infantino, l’UEFA s’attaque encore au président de la FIFA : «Cela ne doit pas marquer la fin de l’histoire»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi, Gianni Infantino a annoncé l’abandon de la création d’une société commerciale dans le but de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Une décision saluée par l’UEFA, qui avait appelé au boycott de la compétition si ce projet allait à son terme, mais l’instance européenne ne compte pas en rester là pour autant.

L’UEFA n’en a pas terminé avec Gianni Infantino. Après que le président de la FIFA ait annoncé l’abandon de son projet de création d’une société commerciale afin de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, avec l’implication du frère du gendre de Donald Trump, l’instance européenne a réagi via un communiqué, dans lequel le dirigeant suisse n’a pas été épargné.

La FIFA a perdu « la confiance de l’UEFA » « L’UEFA salue la décision de la FIFA de renoncer à son projet de céder à des investisseurs privés une participation dans ses compétitions, y compris la Coupe du monde. Cette proposition a été rejetée à l’unanimité par les associations nationales membres de l’UEFA ainsi que par de nombreuses autres fédérations et confédérations de toutes tailles à travers le monde, dont la mission est de protéger le football. L’UEFA remercie tous les supporters, les ligues, les clubs, les joueurs, les particuliers, les associations et les confédérations qui se sont opposés à ce projet, ainsi que les nombreux Premiers ministres, chefs d’État et commentateurs qui ont démontré au président de la FIFA que le football n’est pas à vendre », peut-on lire dans le communiqué de l’UEFA. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec des projets secrets mis en place à la hâte, concoctés par des individus anonymes et dont les avantages pour le football sont douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes. Il est normal que, dans les jours et les semaines à venir, l’UEFA travaille avec ses fédérations et en étroite collaboration avec d’autres confédérations pour analyser comment cela a pu se produire et élaborer un plan visant à garantir que cela ne se reproduise plus. Cet examen doit être approfondi et radical. Aucune option ne doit être écartée. La direction actuelle de la FIFA a perdu non seulement la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football. »

« Infantino n’a tenu aucune de ces deux promesses » L’UEFA s’en est ensuite pris frontalement au président de la FIFA : « Lorsque Gianni Infantino a sollicité la confiance et les voix des fédérations membres de la FIFA pour être élu président en 2016, il a déclaré : “Bien sûr, nous devons faire preuve de transparence. C’est ce que j’ai fait au cours des 15 dernières années passées à l’UEFA. Vous devrez jouer un rôle au quotidien dans la vie de la FIFA », avant d’ajouter à l’intention des parties prenantes réunies : « L’argent de la FIFA, c’est votre argent. Ce n’est pas l’argent du président de la FIFA. C’est votre argent. Vous êtes les fédérations nationales et l’argent de la FIFA doit servir au développement du football et à rien d’autre.” Il n’a tenu aucune de ces deux promesses. L’accord minable, conclu en coulisses et opaque qu’il a concocté et tenté d’imposer était tout sauf transparent. Et avec des réserves s’élevant à plus de 5 milliards de dollars, il n’a pas non plus utilisé l’argent des fédérations au profit du football. »