Le comportement de Rayan Cherki agace en équipe de France : Le pire scénario pour Zinedine Zidane imaginé par l'IA

Pierrick Levallet

La Coupe du monde 2026 n’a pas pris la tournure escomptée pour Rayan Cherki. Peu utilisé par Didier Deschamps, le joueur de 22 ans a peu à peu montré sa frustration. Son comportement a d’ailleurs agacé en équipe de France. Les choses pourraient changer avec Zinédine Zidane. L’IA a toutefois imaginé le pire scénario possible pour le sélectionneur des Bleus avec le milieu offensif de Manchester City.

Rayan Cherki avait très certainement rêvé d’une meilleure Coupe du monde 2026. Didier Deschamps l’a peu utilisé pour son premier Mondial avec les Bleus. La frustration a donc grandi petit à petit chez le joueur de 22 ans, dont le comportement a agacé en équipe de France. Mais avec Zinédine Zidane, tout pourrait être différent. Le 10 Sport a demandé à Grok ce que le nouveau sélectionneur du groupe tricolore devait faire pour dissiper le malaise. Et l’Intelligence Artificielle de X a donné la marche à suivre pour y parvenir.

Zinédine Zidane doit avoir une discussion avec Rayan Cherki « Zidane doit prendre Cherki à part dès les premières convocations (ou même avant, en privé). Pas de discours collectif, pas de message via les cadres. Un tête-à-tête direct » conseille tout d’abord Grok à Zinédine Zidane, en indiquant qu’il faudra prendre le temps d’éclaircir plusieurs points tout en se montrant très ferme sur le plan de l’attitude. « Zidane a l’expérience et l’aura pour faire ce genre de conversation sans que ça ressemble à un sermon. Cherki a 22-23 ans : il a besoin d’un cadre clair, pas d’une parenthèse émotionnelle » a ensuite poursuivi l’I.A. du réseau social.

Un temps de jeu plus conséquent en équipe de France pour régler le problème ? Grok poursuit en expliquant que donner un temps de jeu plus important à Rayan Cherki pourrait permettre à Zinédine Zidane de réduire sa frustration en équipe de France. « Cherki a clairement souffert du manque de confiance et de temps de jeu sous Deschamps. Zidane peut inverser la dynamique en lui donnant des minutes sérieuses en Ligue des Nations, dans un système où sa qualité de passe et de dribble dans les petits espaces a de la valeur (plutôt qu’un rôle de super-sub forcé). Mais il faut que ce soit transparent : « Tu as ta place à prendre, pas à conserver par défaut. Si l’attitude ou le niveau n’est pas là, tu restes sur le banc ou tu rentres chez toi. » Ça évite le sentiment d’injustice tout en gardant l’autorité » analyse l’Intelligence Artificielle.