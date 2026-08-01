Equipe de France : Voilà à quoi Kylian Mbappé et les Bleus doivent s'attendre avec Zinedine Zidane !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France change d'entraîneur. Après 14 années de service, Didier Deschamps a rendu son tablier au terme de son contrat convenu en 2023 avec la Fédération française de football. L'heure est désormais à l'ère Zinedine Zidane qui a repris le flambeau et qui risque d'inculquer une autre idée tactique que son prédécesseur. Le principal concerné et Raynald Denoueix ont livré quelques indices aux Bleus sur ce à quoi ils peuvent s'attendre.

Zinedine Zidane aura du prendre son mal en patience. En juin 2022, le Ballon d'or 98 se confiait à cœur ouvert à L'Equipe dans le cadre d'une longue interview pour son cinquantième anniversaire. Déjà à l'époque, ZZ partageait son rêve bleu. Respectant le fait que Didier Deschamps était en poste, lui qui finissait par prolonger son bail à la FFF jusqu'à cet été 2026 après la Coupe du monde, Zidane expliquait avoir cette volonté de toucher le Saint-Graal après avoir tout gagné avec le Real Madrid : entraîner l'équipe de France. Ce mardi 28 juillet, le champion du monde 98 était présenté aux côtés de Philippe Diallo au siège de la Fédération française de football comme nouveau sélectionneur. Un poste qu'il occupera jusqu'au terme de la Coupe du monde 2030. « Une nouvelle étape va désormais s’ouvrir, mais avec la même ambition : voir l’équipe de France gagner. Le président m’a choisi pour prendre la relève et j’ai désormais hâte de me mettre au travail », confiait Zidane aux journalistes présents lors du point presse.

«Dans un groupe, il y a un tiers de suiveurs qui marchent avec toi par loyauté, un tiers qui te suivent si tu leur apportes quelque chose et un tiers qui t'emmerdera quoi qu'il arrive» Depuis l'intronisation de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, L'Equipe publie des dossiers sur ses méthodes d'entraîneur et sa philosophie de jeu, couplée à des témoignages de proches depuis sa formation au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. L'occasion pour le quotidien sportif de ressortir quelques déclarations de Zidane sur le sujet. « Dans un groupe, il y a un tiers de suiveurs qui marchent avec toi par loyauté, un tiers qui te suivent si tu leur apportes quelque chose et un tiers qui t'emmerdera quoi qu'il arrive. Du coup, ça montre clairement sur quel tiers tu dois agir. C'est comme ça dans le foot, comme dans la vie. Alors le côté : "On est des potes et on va aller gagner un truc ensemble", au plus haut niveau, on peut oublier ». Pour ce qui est des causeries d'avant-match et des discours tactiques, Zinedine Zidane refuse de les rendre plus longs que nécessaires de par son vécu en tant que joueur professionnel pendant 18 ans. « Je ne fais pas des réunions de quarante-cinq minutes car je sais que les joueurs n'en veulent pas. Quand je jouais et qu'une réunion était aussi longue, je n'écoutais pas, je décrochais ».

«Le talent sans le travail ne suffit pas et je tente de leur inculquer ça» Son management est aussi clair. Que les joueurs puissent se moquer de lui par moments n'est pas un sujet aux yeux du principal intéressé. L'important pour Zinedine Zidane est de réussir à inculquer la notion du travail même aux éléments les plus talentueux. « Les joueurs sont des chambreurs qui ne laissent rien passer, et, avec mon espagnol, ils leur arrivent de se foutre de ma gueule. Mais ce n'est pas grave, tant que ce que j'attends d'eux est clair : le talent sans le travail ne suffit pas et je tente de leur inculquer ça. Comme ils croient à ce que je fais, comme je sais comment fonctionne un vestiaire et comme j'ai été un bon joueur de foot, je sais comment faire jouer mon équipe. J'ai les idées claires là-dessus ».