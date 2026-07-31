Religion de Zinedine Zidane : Le sujet qui fait polémique après sa nomination à la tête de l’équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’officialisation de l’arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France a entraîné la publication de nombreux articles sur l’ancien numéro 10 des Bleus, pas toujours liés à ses exploits comme joueur ou entraîneur. Le magazine people Closer a notamment abordé le sujet de sa religion, créant la polémique.

Une nouvelle ère a débuté chez les Bleus avec la nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France après le mandat de Didier Deschamps, long de quatorze ans. Présenté à la presse cette semaine, le natif de la Castellane ne cachait pas son émotion au moment de prendre la parole comme sélectionneur pour la première fois. « J’ai passé quatre à cinq années à attendre ce jour-là, a-t-il notamment reconnu. Je suis un peu ému, je suis tout excité, c’est quelque chose de fort pour moi aujourd’hui, quelque part un rêve. »

« Quelle est la religion de Zidane ? » : Closer retire l’article Face à l’engouement suscité par cette arrivée, plusieurs médias ont exploré divers aspects de la vie de Zinedine Zidane, concernant son histoire avec la ville de Marseille, son premier passage en équipe de France en tant que joueur, la fin de sa carrière avec ce coup de boule sur Marco Materazzi en 2006 ou bien son expérience comme entraîneur du Real Madrid. Sa vie privée a également été évoquée. « Quelle est la religion de Zidane ? », a notamment titré le magazine people Closer dans un article rapidement retiré de son site et de ses réseaux sociaux pour éviter que la polémique ne prenne de l’ampleur. « Je suis musulman, croyant – je pense qu’il y a quelqu’un là-haut qui a créé tout ça –, mais pas pratiquant, avait précisé Zidane dès 2006, dans un entretien accordé au magazine Psychologies. L’important, c’est ce qu’il y a au fond de nous. Si on regarde de près, les religions sont à peu près toutes les mêmes. L’important, ce sont les valeurs que l’on inculque plus que la pratique d’une religion. »

On n'a jamais demandé la religion de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre ou Aimé Jacquet au moment de leur nomination.



Pourquoi cette question avec Zidane, alors qu'il n'est même pas en poste depuis 24 heures ? pic.twitter.com/h0H76pxD4L — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) July 28, 2026

« On n'a jamais demandé la religion de Didier Deschamps ou Laurent Blanc au moment de leur nomination » Si l’article n’est resté en ligne que quelques heures, cela a suffi pour créer la polémique. Membre de la France insoumise, Abdelkader Lahmar s’est notamment interrogé en découvrant la publication. « On n'a jamais demandé la religion de Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre ou Aimé Jacquet au moment de leur nomination, a réagi le député de la 7ème circonscription du Rhône sur son compte X. Pourquoi cette question avec Zidane, alors qu'il n'est même pas en poste depuis 24 heures ? » L'ancien candidat aux municipales à Marseille, Erwan Davoux y est allé encore plus fort : « La religion de Zidane n'intéresse personne. Vous êtes vraiment prêts à tout pour écouler votre torchon ? Ce qui importe est son génie footballistique et ses qualités humaines. »