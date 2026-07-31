Zinedine Zidane est incité à écarter un cadre de Didier Deschamps en équipe de France : «A-t-on nécessairement besoin de lui ?»

L’équipe de France entre dans une nouvelle ère. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, la FFF a officialisé l’arrivée de Zinédine Zidane ce mardi. Des questions se posent déjà concernant les premiers matchs. Pierre Ménès incite notamment le Ballon d’Or 1998 à écarter un certain Aurélien Tchouaméni du onze titulaire chez les Bleus.
L’équipe de France va écrire un nouveau chapitre de son histoire. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, la FFF a officialisé ce mardi l’arrivée de Zinédine Zidane pour lui succéder. Le Ballon d’Or 1998 attendait le poste chez les Bleus depuis plusieurs années maintenant. Mais alors qu’il vient à peine de prendre ses fonctions, le coach de 54 ans fait déjà face à quelques interrogations concernant sa composition d’équipe pour les matchs face à la Turquie (25 septembre), l’Italie (2 octobre) et la Belgique à deux reprises (28 septembre et 5 octobre). Pierre Ménès a notamment invité Zinédine Zidane à écarter Aurélien Tchouaméni du onze titulaire.
«Cela va faire partie des questions qui vont se poser à Zidane»
« Où il est écrit qu’on a nécessairement besoin d’Aurélien Tchouaméni titulaire dans cette équipe ?! Ça ne me saute pas aux yeux comme une évidence biblique. Il a effectivement dépanné quelques fois au Real Madrid en défense centrale, mais enfin, on sentait qu’il n’était pas vraiment à l’aise, et que ce n’était pas non plus d’une solidité à toute épreuve, donc... Cela va faire partie des questions qui vont se poser à Zidane. Quid de Tchouaméni, et donc s’il ne joue pas, qui va jouer à sa place. Est-ce que ce sera Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, ou les deux, ou Adrien Rabiot ? Il y aura de vraies questions » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.
Zinédine Zidane va devoir faire des choix
Reste maintenant à voir si Pierre Ménès sera entendu. Zinédine Zidane va en tout cas suivre le début de saison avec attention. Sa première liste à la tête de l’équipe de France est très attendue, et il le sait. L’ancien numéro 10 des Bleus aura donc à coeur de faire les bons choix pour réussir ses débuts sur le banc de la sélection tricolore.
Un autre chantier lui fait face en équipe de France
Zinédine Zidane risque d’ailleurs d’être confronté à quelques chantiers en équipe de France. Si la question du milieu de terrain se pose, celle des latéraux interroge également. Les joueurs choisis à ces postes par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 (Lucas Digne et Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé et Malo Gusto à droite) n’ont pas tous convaincu. Zinédine Zidane devrait donc être amené à faire des choix différents d’ici quelques semaines. A suivre...