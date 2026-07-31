Zinedine Zidane est incité à écarter un cadre de Didier Deschamps en équipe de France : «A-t-on nécessairement besoin de lui ?»

Pierrick Levallet

L’équipe de France entre dans une nouvelle ère. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, la FFF a officialisé l’arrivée de Zinédine Zidane ce mardi. Des questions se posent déjà concernant les premiers matchs. Pierre Ménès incite notamment le Ballon d’Or 1998 à écarter un certain Aurélien Tchouaméni du onze titulaire chez les Bleus.

L’équipe de France va écrire un nouveau chapitre de son histoire. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, la FFF a officialisé ce mardi l’arrivée de Zinédine Zidane pour lui succéder. Le Ballon d’Or 1998 attendait le poste chez les Bleus depuis plusieurs années maintenant. Mais alors qu’il vient à peine de prendre ses fonctions, le coach de 54 ans fait déjà face à quelques interrogations concernant sa composition d’équipe pour les matchs face à la Turquie (25 septembre), l’Italie (2 octobre) et la Belgique à deux reprises (28 septembre et 5 octobre). Pierre Ménès a notamment invité Zinédine Zidane à écarter Aurélien Tchouaméni du onze titulaire.

«Cela va faire partie des questions qui vont se poser à Zidane» « Où il est écrit qu’on a nécessairement besoin d’Aurélien Tchouaméni titulaire dans cette équipe ?! Ça ne me saute pas aux yeux comme une évidence biblique. Il a effectivement dépanné quelques fois au Real Madrid en défense centrale, mais enfin, on sentait qu’il n’était pas vraiment à l’aise, et que ce n’était pas non plus d’une solidité à toute épreuve, donc... Cela va faire partie des questions qui vont se poser à Zidane. Quid de Tchouaméni, et donc s’il ne joue pas, qui va jouer à sa place. Est-ce que ce sera Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, ou les deux, ou Adrien Rabiot ? Il y aura de vraies questions » a lancé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

Zinédine Zidane va devoir faire des choix Reste maintenant à voir si Pierre Ménès sera entendu. Zinédine Zidane va en tout cas suivre le début de saison avec attention. Sa première liste à la tête de l’équipe de France est très attendue, et il le sait. L’ancien numéro 10 des Bleus aura donc à coeur de faire les bons choix pour réussir ses débuts sur le banc de la sélection tricolore.