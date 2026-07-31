«Tout ça l’emmerdait» : Les révélations d’un proche de Zinedine Zidane sur sa formation d’entraîneur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a pris un nouveau virage. Après 14 années de service, Didier Deschamps a rendu son tablier cet été et a donc cédé sa place de sélectionneur à Zinedine Zidane qui boucle la boucle après 14 ans d’apprentissage, d’expérience au Real Madrid à divers postes avant de prendre les rênes des Bleus. Un cursus à Limoges au cours duquel il a beaucoup appris selon son ami et ancien camarade Greg Ursule qui a fait une petite révélation sur cette période.

« Je donnerai tout pour que la France reste au sommet. Je voudrais aussi féliciter Didier Deschamps pour ces quatorze années à la tête de l’équipe de France. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Je pense que tout le monde t’est reconnaissant pour le travail réalisé. Je voulais simplement te dire bravo. Une nouvelle étape va désormais s’ouvrir, mais avec la même ambition : voir l’équipe de France gagner. Le président m’a choisi pour prendre la relève et j’ai désormais hâte de me mettre au travail ». Ce mardi 28 juillet 2026 fut le jour de la consécration pour Zinedine Zidane. Un an et demi après le premier contact avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, le champion du monde 98 devenait officiellement le sélectionneur de l’équipe de France et ce, jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030.

Quatorze ans après le début de sa formation, Zidane prend les rênes de l’équipe de France Zinedine Zidane obtenait le job de ses rêves donc après deux passages sur le banc de touche du Real Madrid en tant qu’entraîneur principal entre 2016 et 2018 puis 2019 et 2021 ainsi qu’une expérience à la Castilla de plus d’un an à compter de 2014. Le tout, après avoir été l’assistant de Carlo Ancelotti pour La Décima en Ligue des champions en 2013/2014. La boucle est bouclée. En effet, quelques années après sa retraite de joueur en 2006, et à partir du moment où ses expériences entre conseiller du président Florentino Pérez et ambassadeur de luxe du Real Madrid devaient prendre fin à ses yeux, Zinedine Zidane embrassait la carrière d’entraîneur. Pour y parvenir, il refusait de prendre la voie royale empruntée par certains anciens grands joueurs permettant d’arriver plus rapidement au diplôme. Il décidait entre 2012 et 2014 de suivre une formation au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges où il était camarade de promotion avec Olivier Dacourt et Eric Carrière notamment.

«Zinedine voulait devenir entraîneur, mais il voulait aussi savoir si d'autres métiers du foot pouvaient lui plaire» Greg Ursule qui officie comme directeur sportif de Rodez désormais a également été un camarade de classe de Zinedine Zidane pendant son cursus à Limoges. Pour L’Équipe, il raconte cette période particulière et formatrice pour le Zidane entraîneur et nouveau sélectionneur de l’équipe de France. « On était la promo numéro 7 et on s'appelait la septième compagnie. Intérieurement, je suis sûr que Zinedine voulait devenir entraîneur, mais il voulait savoir si d'autres métiers du foot pouvaient lui plaire, comme le rôle de manager qui semblait l'intéresser. Il se sentait capable de découvrir autre chose et ne savait pas trop ce qu'il ferait ».