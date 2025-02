Al-Khelaïfi - Démission : Le boss du PSG intervient en catastrophe !

La rédaction

En plein chaos autour des droits TV, Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de Ligue 1, a menacé de quitter son poste. Face aux tensions, il a reçu un soutien de poids : Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a salué son travail et appelé à son maintien, en validant les propos de Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice.

Ce vendredi, un collège des présidents de Ligue 1 se tenait après le nouveau malaise autour des droits TV, et la tension est montée entre les différents dirigeants de clubs, d’après les informations de RMC Sport. Au centre des critiques : Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de la Ligue 1 et patron du Stade de Reims. Le dirigeant a ensuite menacé de quitter son poste dans le groupe WhatsApp des présidents.

« Jean-Pierre doit rester »

Si le président du collège des présidents de la Ligue 1 ne fait clairement pas l’unanimité dans l’élite, certains dirigeants sont venus défendre Jean-Pierre Caillot dans l’affaire des droits TV. Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a déclaré : « Jean-Pierre doit rester notre président de collège et je pense qu'il serait judicieux de nous réunir tous en présentiel, une demi-journée, et de prendre enfin des décisions qui apporteront l'adhésion de tous. Dans le calme et le respect de chacun. »

« Il fait du très bon boulot »

Plus tard, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, est lui aussi venu au secours du dirigeant rémois selon RMC : « Je suis totalement d'accord, tout cela n'a rien à voir avec Jean-Pierre Caillot et il est vraiment l'opposé de tout cela. Il fait du très bon boulot et il doit rester. » De quoi accentuer l’imbroglio autour de DAZN et des droits TV.