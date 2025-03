OM - Greenwood : Son transfert est déjà programmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu'il soit le meilleur buteur du club, le deuxième de Ligue 1, Mason Greenwood commence à agacer à l’OM. La nonchalance et le manque d’implication de l’attaquant âgé de 23 ans sont pointées du doigt en interne. À tel point que s’il n’inverse pas la tendance d’ici à la fin de la saison, les dirigeants marseillais n’hésiteront pas à s’en séparer cet été.

Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme un des leaders offensifs de l’OM. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues, l’Anglais est le meilleur buteur du club et le deuxième de Ligue 1, derrière Ousmane Dembélé (PSG), mais ses buts ne suffisent plus à satisfaire l’Olympique de Marseille.

« Il a fait une grosse erreur »

Après l’avoir mis sur le banc contre le RC Lens (0-1), puis le PSG (3-1), Roberto De Zerbi a expliqué que Mason Greenwood n’était pas à 100% physiquement. Mais depuis, on a appris que c’est plutôt son attitude qui pose un problème. L’OM lui reproche de la nonchalance et un manque d’implication qui agacent en interne. « Il y a beaucoup trop de matchs où il a cru que marquer un penalty, ou faire une passe décisive, lui donnait le droit de se cacher en phase défensive. Il a fait une grosse erreur », a lancé un proche du vestiaire auprès de La Provence.

Greenwood joue son avenir à l’OM

Mason Greenwood a répondu mercredi dernier en reprenant l’entraînement deux jours avant ses coéquipiers non convoqués en équipe nationale. Une initiative personnelle et appréciée à l’OM, mais l’attaquant âgé de 23 ans a encore du chemin à parcourir avant de reconquérir les Olympiens. Alors qu’il reste huit matchs à disputer d’ici à la fin de la saison, Mason Greenwood doit prouver et inverser la tendance. Autrement, La Provence indique que les dirigeants marseillais n’hésiteront pas à s’en séparer dès le prochain mercato estival.