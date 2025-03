Hamilton : Gros scandale en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche lors du Grand Prix de Chine, une communication radio entre Lewis Hamilton et Ferrari laissait entendre que la Scuderia avait donné l'ordre au septuple champion du monde de laisser passer Charles Leclerc. Mais après la course, Frédéric Vasseur a dénoncé un scandale en révélant que c'était bien le Britannique qui avait suggéré l'idée d'un échange de position avec son coéqupier.

Le Grand Prix de Chine sera à oublier pour Ferrari. La victoire de Lewis Hamilton lors la course de Sprint a rapidement été occultée par la disqualification des deux monoplaces après la course du dimanche. D'ailleurs, une communication radio diffusée pendant le Grand Prix a fait parler. En effet, on peut y entendre l'ingénieur de Lewis Hamilton lui demander de laisser passer Charles Leclerc qui semblait plus rapide à ce moment-là. « On échange les voitures, virage 14 », demande ainsi Riccardo Adami au pilote britannique qui répond qu'il attend que le Monégasque soit plus proche. Mais l'ingénieur italien relance : « On veut échanger ce tour-ci. Échange maintenant. » Par conséquent, cela révèle une situation tendue entre les deux pilotes Ferrari, sauf que c'est tout l'inverse. En effet, après la course, Frédéric Vasseur s'est agacé sur fait que le premier échange entre Lewis Hamilton et son ingénieur n'ait pas été diffusé à la télévision. Et pour cause, ce message n'est autre que celui du septuple champion du monde. « Je pense que je vais laisser passer Charles, parce que j’ai du mal », reconnaissait-il en pleine course, ce qui signifie que c'est bien Lewis Hamilton qui est à l'origine de l'échange de position.

Vasseur dénonce un scandale

« C’est une blague de la part de la FOM (Formula One Management), parce que le premier appel est venu de Lewis – c’est lui qui nous a demandé d’échanger. Mais pour faire le spectacle, pour créer du chaos autour de cette situation, ils n’ont diffusé que la deuxième partie de la discussion. Je vais en parler avec eux. Je ne veux pas être trop dur avec vous, mais ça a inventé toute une histoire. Un bazar énorme. Quand Lewis est revenu dans le motorhome, il a dit à son ingénieur : ‘Beau boulot’. Mais comme ils parlaient de l’utilisation du mode K1, et que Lewis a dit ‘Ne me parle pas quand je suis en train de me battre’, j’ai reçu une tonne de questions : "Ah, c’est le bazar ?" Mais non. C’est la vie. Nous, on est là pour la performance. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu’on m’a posé la question depuis que je suis arrivé ici. Et c’est toujours la même : ‘C’est le chaos ?!’ Non. C’est Lewis qui a demandé l’échange. Je ne suis même pas sûr que vous verrez cette situation dix fois cette saison dans d’autres équipes. Et franchement, depuis le mur des stands, on a vraiment apprécié l’appel de Lewis disant : "Les gars, je perds du rythme, je suis prêt à échanger". Maintenant je comprends votre question, mais vous devriez la poser à Stefano [Domenicali, président de la F1], pas à moi, parce que je ne suis pas responsable des diffusions télé », s'agace le patron de Ferrari dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«C’est une blague de la part de la FOM»

Déçu du week-end en Chine, Frédéric Vasseur s'est toutefois réjoui sur l'excellente entente entre ses deux pilotes, et il n'hésite pas à insister sur ce point : « On doit travailler pour l’équipe et penser à ce qui est le mieux pour Ferrari. C’est quelque chose qui est convenu entre les pilotes avant la course, et ce n’est pas un problème. Et la meilleure preuve, c’est que ça vient des pilotes : “OK, je perds du rythme, je suis prêt à échanger les places”. Honnêtement, en tant qu’équipe, la collaboration entre nos deux pilotes est incroyable ! Je n’ai pas une seule seconde à me plaindre de quoi que ce soit ».