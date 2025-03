Antoine Dupont : Le changement inquiétant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Tournoi des VI Nations, le XV de France n'en reste pas moins focalisé sur son grand objectif : remporter la Coupe du monde. Et pour cela, le rugby français possède l'un des viviers les plus importants. Par conséquent, Hugo Bonneval voit les choses en grand pour les Bleus puisqu'un seul joueur est impossible à changer : Antoine Dupont.

La génération dorée du rugby français rêvait de soulever la première Coupe du monde de l'histoire du XV de France. Mais la défaite contre l'Afrique du Sud a laissé des traces. Les Bleus ont toutefois rebondi en remportant le Tournoi des VI Nations. Pour Hugo Bonneval, la France possède l'une des plus belle génération de l'histoire et peut viser la Coupe du monde 2027. Et pour cause, seul Antoine Dupont paraît intouchable.

« En tout cas on a tout pour l’être. À mon sens, cette équipe a peut-être le réservoir le plus fourni de l’histoire du rugby français. En terme de profondeur d’effectif, pour moi on a deux XV. On a vraiment trente joueurs qui peuvent jouer sur une compétition complète. Il y aura toujours un peu de différence de niveau. Antoine Dupont, tu ne le changes pas comme ça », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.

Relancé sur le vivier du rugby français, Hugo Bonneval ne manque pas de souligner l'importance d'avoir une telle profondeur de banc dans l'optique de remporter la Coupe du monde. « Lorsqu’on connait la rudesse de ce sport, et dans une compétition comme ça où tu as besoin d’avoir tout le monde sur le pied de guerre, je pense que c’est important », ajoute-t-il.