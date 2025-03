Antoine Dupont, la nouvelle annonce choc au XV de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Derrière le capitaine Antoine Dupont, le XV de France voit une nouvelle star qui est en train d’émerger, Louis Bielle-Biarrey. Auteur de 8 essais lors du dernier Tournoi des 6 Nations remporté par les Bleus, l’ailier de Bordeaux-Bègles a égalé un record datant de 100 ans. Content de son nouveau statut, l’international français ne s’enflamme pas pour autant.

S’il est la star incontestée du XV de France, Antoine Dupont commence à avoir de la concurrence. L’émergence Louis Bielle-Biarrey lui fait de l’ombre, tant l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a impressionné lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Avec ses 8 essais sur l’ensemble de la compétition, l’international français âgé de 21 ans a égalé le record codétenu par l’Anglais Cyril Nelson Lowe (1914) et l’Écossais Ian Scott Smith (1925).

« Ça me fait bizarre. Honnêtement, je ne réalise pas forcément »

Des performances qui font que Louis Bielle-Biarrey est même le favori dans l'optique d’être sacré meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. « Être la nouvelle star de l’équipe ? Ça me fait bizarre. Honnêtement, je ne réalise pas forcément. Je suis content que mes performances plaisent aux gens, à l'équipe, au sélectionneur, à tout le monde. Franchement, c'est juste cool », a-t-il répondu à L'Équipe, quand il a été interrogé sur nouveau statut.

« Je ne suis pas non plus Kylian Mbappé »

Louis Bielle-Biarrey ne s’enflamme pas pour autant et garde les pieds sur terre : « On n'est quand même pas au foot... Je peux sortir tranquillement dans la rue sans être dérangé. Toutes proportions gardées, j'ai fait un bon Tournoi, mais je ne suis pas non plus Kylian Mbappé. Mes proches sont surtout très contents et très fiers pour moi. Très heureux aussi à leur manière de faire partie un peu de l'aventure parce que je partage beaucoup de choses avec eux. Je pense qu'eux aussi ont un petit peu de mal à réaliser. Comme moi, ils espèrent que ça va continuer le plus longtemps possible. »