Antoine Dupont invite une célébrité, le XV de France sous le charme !

Axel Cornic

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2025 grâce notamment à une victoire historique en Irlande (27-42). En marge de cette rencontre cruciale, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont notamment reçu la visite de quelques personnalités extérieures au rugby, comme le célèbre humoriste Jonathan Cohen.

Depuis sa prise de pouvoir en 2019, Fabien Galthié n’avait remporté qu’un titre à la tête du XV de France, avec le Grand Chelem 2022. Mais son palmarès s’est désormais allongé, puisque cette année ses hommes ont remporté le 6 Nations 2025 et même frôlé l’exploit, avec une amère défaite contre l’Angleterre (26-25).

Le XV de France rencontre une star

Cet échec a été un coup dur pour la France, qui a su pourtant se relever en Italie avec une très large victoire (24-73). Mais le summum de cette campagne 2025 restera sans aucun doute la victoire à l’Aviva Stadium de Dublin, lors de la 4e journée. Un match historique, puisque jamais le XV de France n’avait marqué autant de points en terres irlandaises avec notamment des essais de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey. Et une rencontre pourrait être le secret de ce succès...

Jonathan Cohen à Marcoussis

Dans la deuxième partie du film Destins Mêlés publiée sur la chaîne YouTube de la FFR, on voit en effet Antoine Dupont et le XV de France accueillir l’humoriste Jonathan Cohen, qui s’est déplacé à Marcoussis pour rencontrer ainsi qu’échanger avec les joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été ravis ! « C’était un très bon moment, un peu sur le ton de l’humour forcément. Après il était en terrain conquis. Il a à peine franchi le pas de la porte que tout le monde rigolait déjà » a expliqué le deuxième-ligne Thibaud Flament. « C’était simple, mais il a également fait le parallèle entre son métier et nous, de ce qu’on vit nous ou lui... Je l’ai trouvé très sympa et très ouvert. Très cool quoi, une personne top ».