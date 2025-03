Antoine Dupont - XV de France : La fin est annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grosse blessure aux ligaments croisés du genou droit durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont va rater plusieurs mois de compétition. Pas de quoi inquiéter pour autant Jonny Wilkinson, la légende du rugby anglais, qui estime que le XV de France a d'incroyables ressources pour assurer son avenir et fin rafler une Coupe du Monde. Un discours qui annonce un passage de relais pour Dupont ?

Du haut de ses 28 ans, Antoine Dupont est loin d'être un novice au sein du XV de France. Considéré comme la grande star des Bleus et l'un des meilleurs joueurs du monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain s'apprête à traverser une grande épreuve avec sa rupture des ligaments croisés du genou droit, qui va l'éloigner des terrains pendant un long moment. Dupont sera-t-il en mesure de retrouver son meilleur niveau à son retour ?

« Le XV de France plus fort que jamais »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Jonny Wilkinson livre son point de vue sur le niveau du XV de France. Et l'ancien ouvreur anglais semble emballé par cette équipe, pleine de ressources à ses yeux : « Ce qui m'a le plus frappé, c’est leur capacité à rebondir après la déception de la Coupe du Monde 2023. Ils ont su transformer cet échec en un tremplin, en augmentant leur niveau d’intensité et en continuant à progresser, même face à l’adversité. Ils ont montré une résilience impressionnante et sont désormais plus forts que jamais », estime Wilkinson.

Dupont bientôt out avec les «jeunes talents» ?

Et même s'il ne le nomme pas, Wilkinson laisse clairement entendre que le XV de France n'aura pas de mal à remplacer Antoine Dupont dans les années à venir : « Les Français ont su se renouveler avec de jeunes talents et ils ont maintenu le même niveau de performance. C’est un signe très positif pour l’avenir du rugby français. Ce qui est important, c’est la mentalité de l’équipe, la résilience et la cohésion qu’ils ont su préserver malgré des épreuves difficiles. Je suis convaincu que cette équipe est en pleine ascension et qu’elle a le potentiel pour dominer à long terme. Je suis très optimiste pour les Bleus », conclut l'ancien joueur du RC Toulon. Antoine Dupont est donc prévenu...