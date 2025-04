Antoine Dupont : Le nouveau défi à Marseille ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit au début du mois de mars pendant le Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont pourrait être physiquement apte à reprendre ses responsabilités de capitaine du XV de France en novembre prochain pour les tests matchs contre l’Afrique du sud, les Fidji et l’Australie. Et, pour des raisons contractuelles avec le Stade de France, une délocalisation à Marseille est d’actualité !

Le 15 mars dernier, le XV de France remportait un nouveau Tournoi des 6 nations sous l’ère-Fabien Galthié après un succès en 2022. Malgré la défaite début février contre l’Angleterre (25-26), les Bleus ont fait un sans-faute pendant la compétition et ce, malgré l’absence d’Antoine Dupont victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit pendant le France - Irlande du 8 mars (42-27) et contre l’Écosse une semaine plus tard (35-16).

Accord quasiment trouvé avec le Stade de France ?

Pour ce qui est de la prochaine tournée d’automne, le XV de France se frottera à des adversaires en dehors des frontières du Vieux Continent : le 8, le 15 et le 22 novembre, les Bleus seront opposés à l’Afrique du sud, aux Iles Fidji ainsi qu’à l’Australie. Si tout se passe bien concernant les négociations entre GL Events et la Fédération française de football, les rencontres en question se dérouleront au Stade de France. L’accord qui rapporterait entre 4 et 5M€ de manière annuelle à la Fédération française de rugby comprendrait selon son président Florian Grill un « loyer fixe revu très fortement à la baisse et enfin une clause de sortie au bout de douze ans et non trente ».

Le Vélodrome comme plan B pour le XV de France pour la tournée d’automne ?

Toutefois, il se pourrait qu’un consensus entre les parties concernées ne soit pas trouvé. Ce qui aurait une incidence sur le lieu des tests matchs de novembre pour la bande de Fabien Galthié et du capitaine Antoine Dupont. Si les matchs entre l’Afrique du Sud et de l’Australie ne pouvaient pas se jouer au Stade de France, une délocalisation en province serait alors au programme… du côté de l’Orange Vélodrome à Marseille d’après L’Équipe. L’OM serait l’alternative la plus probable. Reste à savoir désormais si les habitants de la cité phocéenne verront Antoine Dupont et le XV de France au Vélodrome…