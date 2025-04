Antoine Dupont -Stade Toulousain : La fin est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans Antoine Dupont, blessé, le Stade Toulousain réalise des miracles. Dimanche dernier, le club entraîné par Ugo Mola s’est qualifié pour les demi-finales de la Champions Club en battant Toulon, au courage. Au prochain tour, ils affronteront un autre club français, Bordeaux Bègles. Mais pour un auteur anglais, il sera difficile pour Toulouse d’aller chercher un nouveau sacre.

Le Stade Toulousain est encore en vie en Champions Club. Tenants du titre, les hommes d’Ugo Mola sont venus à bout de Toulon dimanche (18-21). Une victoire au forceps pour une formation qui doit composer sans son maître à jouer Antoine Dupont, blessé au genou et indisponible jusqu’à la saison prochaine. Le 4 mai prochain, le Stade Toulousain se déplacera à Bordeaux pour défier l’UBB.

Toulouse souffre de l'absence de Dupont

Écrivain, auteur, romancier et fin connaisseur du rugby, Gavin Mortimer ne donne pas cher de la peau de Toulouse. Selon lui, le club puise dans ses ressources depuis quelques semaines. Ils seraient aujourd’hui au bord de la limite. « Toulouse semble fatigué. Le club, qui a inscrit 60 points face à Exeter et à l’Ulster, et 80 contre Leicester en phase de groupes de la Champions Cup, a peiné à vaincre Sale et Toulon en phase à élimination directe » a-t-il déclaré à Rugby Pass.

Leinster va remporter la coupe ?

Selon Mortimer, Dupont manque cruellement à cette équipe, qui devient tout de suite indiscipliné sans son leader. « Emmanuel Meafou, François Cros et Alexandre Roumat ont bien joué dans le pack (contre Toulon, NDLR), mais c’était à peu près tout, dans une journée où Toulouse s’est montré imprécis et indiscipliné. Ils ont concédé 14 penalties et perdu trois de leurs touches, et même Ramos, habituellement fiable, a connu une mauvaise journée au pied jusqu’à la dernière minute. Le plus inquiétant, c’est peut-être le manque de créativité de la défense toulousaine. Ce jour-là, ils étaient plus que jamais privés d’Antoine Dupont, blessé » a-t-il confié. Si Toulouse a encore de la marge sur ses adversaires, il lui sera difficile de venir à bout du Leinster par exemple selon Mortimer : « Compte tenu de la manière dont le Leinster a écrasé les Harlequins en huitièmes de finale (62-0) et Glasgow en quarts de finale (52-0), il est difficile d’imaginer une autre équipe remporter la Champions Cup le 24 mai».