PSG - Départ d'un gros joueur : La presse espagnole annonce le verdict !

Ces dernières semaines, à l’approche du mercato hivernal, des questions se posaient concernant l’avenir de Lucas Beraldo. En manque de temps de jeu au PSG, le Brésilien était annoncé sur le départ pour garder ses chances de disputer la Coupe du monde. Alors que le nom de Beraldo avait alors été associé au FC Barcelone, le club catalan aurait tranché.

A quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale réalisera-t-il un nouveau gros coup en janvier ? Pour ce qui est des potentiels départs, il existe également différentes inconnues. Ça vaut notamment pour Lucas Beraldo. N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique en défense centrale, le Brésilien a été annoncé possiblement loin du PSG.

Barcelone dit non ! L’avenir de Lucas Beraldo ne devrait en tout cas pas s’écrire du côté du FC Barcelone. Si le nom du Brésilien a été évoqué du côté de la Catalogne, où un défenseur central est recherché cet hiver, le joueur du PSG ne sera pas l’heureux élu. En effet, selon les informations de Sport, le Barça n'a jamais l’intention de s’offrir les services de Beraldo.