L'exigence de Luis Enrique pour rester au PSG !

Cela fait maintenant depuis 2023 que Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Arrivé en lieu et place de Christophe Galtier, l’entraîneur espagnol fait du très bon travail avec bien évidemment cette Ligue des Champions remportée la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait prochainement prolonger jusqu’en 2030 avec le PSG, un club qu’il aurait pu quitter il y a quelques mois déjà, posant une condition pour continuer l’aventure à Paris.

Sur le banc du PSG, Luis Enrique ne rigole pas. Exigeant, l’Espagnol en attend de même de la part de ses joueurs ainsi que de ceux qui vont rejoindre le club de la capitale. Avant de débarquer à Paris, les recrues sont d’ailleurs clairement mises au courant de ce qui les attend avec Luis Enrique. En effet, Luis Campos a révélé à l'occasion d'un entretien accordé à Marca : « Luis Enrique me demande de dire une chose à chaque joueur : « Si tu ne comptes pas t'entraîner à fond tous les jours, ne viens pas, car si tu ne t'entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » très vite. Tu dois comprendre que chaque entraînement est comme un match contre la ou les meilleures équipes du monde, et tu vas devoir tout donner chaque jour » ».

« Soit je m'en vais… Luis Enrique attend ainsi que les joueurs du PSG se donnent à 100%, y compris à l’entraînement. Une demande clairement formulée auprès de Luis Campos, allant même jusqu’à remettre en question son avenir sur le banc parisien alors qu’il venait d’arriver quelques mois plus tôt. « À la fin de sa première saison, il m'a dit un jour : « Luis, soit on améliore le niveau de nos entraînements quotidiens, en faisant en sorte que tous les joueurs s'entraînent à fond, soit je m'en vais. » Il m'a inculqué cette exigence », a ainsi révélé le conseiller sportif du PSG sur la demande de Luis Enrique pour continuer à entraîner à Paris.