«Ce n'était pas prévu» : Le transfert surprise au PSG

Comme l'été dernier, le PSG se montre particulièrement discret lors de ce mercato d'hiver. Il faut dire que le club de la capitale avait prévu d'emblée de ne pas recruter. Un pourtant, un transfert a bien été bouclé, mais «ce n'était pas prévu». Le PSG a décidé de sauter sur une opportunité.
Très discret lors de ce mercato d'hiver, le PSG a plusieurs répété qu'il était satisfait de son effectif et qu'il n'avait donc pas besoin de recruter. Cependant, un joueur a toutefois été recruté durant ce mois de janvier à savoir Dro Fernandez, qui a débarqué pour environ 8,2M€ en provenance du FC Barcelone. Et selon les informations de Laurent Perrin, journaliste du Parisien, ce n'était absolument pas prévu. Il s'agit d'un donc transfert surprise du côté du PSG qui a sauté sur une opportunité de marché, le crack de La Masia refusant de prolonger son contrat.
Le PSG n'avait pas prévu de recruter cet hiver
« Un autre transfert au PSG ? Non, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, l'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent. Mais il ne faut pas attendre d'autre arrivée cet hiver. Luis Enrique est content de son groupe », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.
«L'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus»
D'ailleurs Laurent Perrin confirme que Dro Fernandez sera présent pour disputer les barrages de Ligue des champions : « Oui, sans aucun doute. Le PSG peut inscrire trois nouveaux joueurs avant le 5 février et ces joueurs peuvent avoir disputé un ou plusieurs matchs de Ligue des champions avec un autre club, ce qui est le cas de Dro Fernandez avec le Barça face à l'Olympiakos le 21 octobre ». Un renfort qui sera le bienvenu pour le PSG.