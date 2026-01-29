«Ce n'était pas prévu» : Le transfert surprise au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l'été dernier, le PSG se montre particulièrement discret lors de ce mercato d'hiver. Il faut dire que le club de la capitale avait prévu d'emblée de ne pas recruter. Un pourtant, un transfert a bien été bouclé, mais «ce n'était pas prévu». Le PSG a décidé de sauter sur une opportunité.

Très discret lors de ce mercato d'hiver, le PSG a plusieurs répété qu'il était satisfait de son effectif et qu'il n'avait donc pas besoin de recruter. Cependant, un joueur a toutefois été recruté durant ce mois de janvier à savoir Dro Fernandez, qui a débarqué pour environ 8,2M€ en provenance du FC Barcelone. Et selon les informations de Laurent Perrin, journaliste du Parisien, ce n'était absolument pas prévu. Il s'agit d'un donc transfert surprise du côté du PSG qui a sauté sur une opportunité de marché, le crack de La Masia refusant de prolonger son contrat.

Le PSG n'avait pas prévu de recruter cet hiver « Un autre transfert au PSG ? Non, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, l'arrivée de Dro n'était pas prévue mais l'opportunité s'est présentée et Luis Enrique s'est jeté dessus, car le jeune homme, sur lequel le Barça comptait beaucoup pour les années à venir, semble avoir un énorme talent. Mais il ne faut pas attendre d'autre arrivée cet hiver. Luis Enrique est content de son groupe », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.