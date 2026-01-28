PSG : Dro agace déjà la presse espagnole

Ce lundi, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Si le crack de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a préféré négocier un transfert avec le FC Barcelone, et ce, pour rester en bons termes. Alors que Dro Fernandez vient d'arriver à Paris, la presse espagnole lui en veut déjà pour certains de ses propos.
Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a estimé qu'il n'avait pas besoin de se renforcer. Toutefois, le club de la capitale refuse de laisser passer de belles opportunités du marché. Alerté par la situation de Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter.
Dro est heureux d'avoir signé au PSG
Ce lundi, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Plutôt que de lever unilatéralement le clause libératoire du crack de 18 ans, la direction parisienne a préféré négocier un transfert avec son homologue du FC Barcelone. De cette manière, les deux clubs restent en bons termes. Ainsi, le PSG aurait déboursé environ 8M€ pour s'attacher les services de Dro Fernandez.
PSG : Mundo Deportivo s'en prend à Dro Fernandez
Transféré au PSG ce lundi, Dro Fernandez a fait part de son immense bonheur. « Je suis très heureux, vraiment enthousiaste. C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille, et j'ai hâte de commencer. C'est une étape importante, mais j'ai décidé de continuer à progresser en tant que joueur, et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela qu'ici. Le projet que nous avons actuellement avec les jeunes joueurs est incroyable, grâce à l'entraîneur et à tous ceux qui le rendent possible, et c'est pourquoi je suis ici », s'est enflammé le jeune milieu offensif lors d'un entretien accordé à PSG TV. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir la presse espagnole. En effet, Mundo Deportivo n'a pas apprécié certains propos de Dro Fernandez, notamment la phrase évoquant sa progression. Comme l'affirme le média ibérique, les jeunes talents sont dans de bonnes dispositions pour se développer au FC Barcelone. Mundo Deportivo ayant cité plusieurs exemples, à savoir Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou encore Marc Bernal.