PSG : Dro agace déjà la presse espagnole

Amadou Diawara

Ce lundi, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Si le crack de 18 ans disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a préféré négocier un transfert avec le FC Barcelone, et ce, pour rester en bons termes. Alors que Dro Fernandez vient d'arriver à Paris, la presse espagnole lui en veut déjà pour certains de ses propos.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a estimé qu'il n'avait pas besoin de se renforcer. Toutefois, le club de la capitale refuse de laisser passer de belles opportunités du marché. Alerté par la situation de Dro Fernandez, qui disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter.

Dro est heureux d'avoir signé au PSG Ce lundi, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez. Plutôt que de lever unilatéralement le clause libératoire du crack de 18 ans, la direction parisienne a préféré négocier un transfert avec son homologue du FC Barcelone. De cette manière, les deux clubs restent en bons termes. Ainsi, le PSG aurait déboursé environ 8M€ pour s'attacher les services de Dro Fernandez.