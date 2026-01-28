PSG - Officiel : Du nouveau pour Achraf Hakimi après la CAN !

Amadou Diawara

Malgré sa grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi a été convoqué par Walid Regragui pour disputer la CAN 2025. Forfait pour les deux premiers matchs, le capitaine du Maroc a été aligné dès la troisième journée de la phase de groupes. Et il a aidé sa sélection à se hisser jusqu'en finale. Après la désillusion face au Sénégal, Achraf Hakimi va se relancer avec le PSG.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu le 4 novembre dernier au Parc des Princes, Achraf Hakimi a été taclé violemment par Luis Diaz. Malheureusement pour le numéro 2 de Luis Enrique, il a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Déterminé à disputer la CAN 2025, Achraf Hakimi s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre. Et finalement, l'international marocain a réussi son pari de jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de l'Atlas.

Newcastle-PSG : Hakimi est convoqué par Luis Enrique Convoqué par Walid Regragui, Achraf Hakimi a manqué les deux premiers matchs du Maroc, avant d'entrer en jeu lors de la troisième journée de la phase de groupes. Et lors des matchs à éliminations directes, le capitaine des Lions de l'Atlas a enchainé les titularisations, jusqu'à la finale perdue contre le Sénégal (1-0). Depuis son retour à Paris, Achraf Hakimi n'a pas encore joué le moindre match avec le PSG. D'ailleurs, le latéral droit de 27 ans n'avait pas été convoqué par Luis Enrique depuis la désillusion du 18 janvier, au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.