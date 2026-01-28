PSG - «Il est comme un père» : Le message surprise du vestiaire... et ce n'est pas pour Luis Enrique !

Au PSG, Luis Enrique est le chef d'orchestre de l'équipe qui a tout raflé en 2025. En bon meneur, l'entraîneur espagnol a pu compter sur des individualités fortes qui ont toutes tirées dans le même sens, le sien. Résultat, un premier sacre en Ligue des champions dans lequel une recrue de l'été 2024 a joué un grand rôle. Cette dernière a fait un aveu sur un lien paternel qu'il ressent au sein du vestiaire parisien...
Le groupe du Paris Saint-Germain est relativement jeune. Il n'y a qu'à s'attarder sur l'âge de quelques joueurs qui font la réussite du club depuis la saison dernière, à savoir Vitinha (25 ans), Joao Neves (21 ans), Désiré Doué (20 ans) ou encore Warren Zaïre-Emery (19 ans) pour ne citer qu'eux. En défense, une recrue a changé la face de ce secteur à son arrivée il y a un peu plus d'un an désormais.
«Il est toujours là pour tout, pas seulement pour moi, pour tout le monde»
Ils ont seulement 7 ans d'écart. Et pourtant, Willian Pacho (24 ans) considère son aîné et compère de défense comme une figure parternelle. Un constat qui n'est pas seulement le sien, mais qui semble être partagé par une grande partie du vestiaire du PSG au vu de l'attitude de Marquinhos envers tout le monde. « Il est un peu comme un père pour moi. Il est toujours là pour tout, pas seulement pour moi, pour tout le monde. C'est un joueur spécial pour moi ».
«Les joueurs qui composent le vestiaire et le staff m'ont aidé à m'intégrer»
Grâce au capitaine du PSG, Willian Pacho a pu rapidement s'acclimater à sa nouvelle vie parisienne dès son arrivée de Francfort en août 2024. Toutefois, Marquinhos n'a pas œuvré seul. Pendant sa conférence de presse d'avant-match de Ligue des champions pour la visite de Newcastle au Parc des princes ce mercredi, l'international équatorien s'est brièvement attardé sur le travail bénéfique de l'ensemble de l'institution du PSG pour son bien-être. « La jeunesse mais aussi les joueurs qui composent le vestiaire et le staff m'ont aidé à m'intégrer. Le staff est très clair dans ce qu'il demande et cela nous aide à nous adopter au mieux pour apporter beaucoup au club ».