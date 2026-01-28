PSG - «Il est comme un père» : Le message surprise du vestiaire... et ce n'est pas pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Luis Enrique est le chef d'orchestre de l'équipe qui a tout raflé en 2025. En bon meneur, l'entraîneur espagnol a pu compter sur des individualités fortes qui ont toutes tirées dans le même sens, le sien. Résultat, un premier sacre en Ligue des champions dans lequel une recrue de l'été 2024 a joué un grand rôle. Cette dernière a fait un aveu sur un lien paternel qu'il ressent au sein du vestiaire parisien...

Le groupe du Paris Saint-Germain est relativement jeune. Il n'y a qu'à s'attarder sur l'âge de quelques joueurs qui font la réussite du club depuis la saison dernière, à savoir Vitinha (25 ans), Joao Neves (21 ans), Désiré Doué (20 ans) ou encore Warren Zaïre-Emery (19 ans) pour ne citer qu'eux. En défense, une recrue a changé la face de ce secteur à son arrivée il y a un peu plus d'un an désormais.

«Il est toujours là pour tout, pas seulement pour moi, pour tout le monde» Ils ont seulement 7 ans d'écart. Et pourtant, Willian Pacho (24 ans) considère son aîné et compère de défense comme une figure parternelle. Un constat qui n'est pas seulement le sien, mais qui semble être partagé par une grande partie du vestiaire du PSG au vu de l'attitude de Marquinhos envers tout le monde. « Il est un peu comme un père pour moi. Il est toujours là pour tout, pas seulement pour moi, pour tout le monde. C'est un joueur spécial pour moi ».