Luis Enrique : Ce mauvais souvenir de la dernière année avec Mbappé que l’entraîneur du PSG a mis de côté

Entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé a régalé les supporters du PSG, habitués à voir l’international français décisif. Mais il est arrivé à la star du Real Madrid de passer à côté de certains rendez-vous avec ses coéquipiers de l’époque. C’est notamment arrivé lors de sa dernière saison dans la capitale, un sujet sur lequel Luis Enrique a été interpellé ce mardi.

Malgré la fin tumultueuse de leur histoire, Kylian Mbappé a accumulé les buts et les trophées durant ses sept saisons au PSG. Parti à l’été 2024, le capitaine de l’équipe de France a joué durant un an sous les ordres de Luis Enrique, qui n’avait pas hésité à lui demander d'être plus impliqué sur les tâches défensives. S’il a connu de belles victoires avec Mbappé, le technicien espagnol a également connu quelques défaites de taille, notamment face à Newcastle, futur adversaire du PSG.

Ce mauvais souvenir avec Mbappé D’ores et déjà assuré de finir au moins barragistes, le PSG s’est compliqué la tâche dans la lutte pour le top 8 en enrôlant un seul point sur les deux derniers matchs de Ligue des champions contre Bilbao (0-0) et le Sporting CP (1-2). Pour être certain de se qualifier directement pour les huitièmes de finale et ne pas se soucier des autres résultats du soir, le club de la capitale doit battre Newcastle mercredi au Parc des Princes. Présent devant les journalistes à la veille de ce rendez-vous, Luis Enrique a été interrogé sur la confrontation entre les deux clubs datant du 4 octobre 2023, lorsque le PSG avait pris l’eau à St James' Park.