«Hallucinant», le nouveau scandale de Kylian Mbappé fait bondir Riolo

Axel Cornic

Après la grosse désillusion en 8e de finale de Coupe du Roi, le Real Madrid s’est relancé à la perfection en Ligue des Champions ainsi qu’en Liga. Les hommes d’Álvaro Arbeloa ont dominé Villarreal samedi dernier (0-2), grâce à un doublé d’un Kylian Mbappé dont un penalty, qui n’a pas manqué de faire parler et qui semble avoir particulièrement étonné Daniel Riolo.

Après la polémique qui a coûte son poste à Xabi Alonso, le Real Madrid s’est relancé à la perfection, avec la course en Liga qui continue pour tenter de rattraper le FC Barcelone. Et un pas important a été fait sur la pelouse de Villarreal, avec Kylian Mbappé qui a marqué les deux buts de la rencontres, dont un penalty assez spécial.

Mbappé, la panenka qui fait beaucoup parler En effet, une semaine seulement après la panenka ratée de Brahim Diaz en finale de la Coupe d’Afrique des nations, Kylian Mbappé a réalisé le même geste technique… mais lui l’a réussi ! La star française a d’ailleurs dédié ce geste à son coéquipier sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, ce qui n’a pas manqué de faire parler. De l’autre côté des Pyrénées certains estiment en effet que sa réaction est assez déplacée.