Le Real Madrid en panique pour Kylian Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau avec le Real Madrid. L’attaquant de 27 ans empile les buts et ne cesse d’impressionner chez les Merengue. La Casa Blanca nourrirait donc une vive inquiétude à l’égard du capitaine de l’équipe de France. Les dirigeants madrilènes craindraient notamment le pire pour le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé est en feu avec le Real Madrid depuis le début de saison. Avec 34 buts en 28 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est sans aucun doute le meilleur joueur des Merengue. Le capitaine de l’équipe de France s’est d’ailleurs illustré avec un nouveau doublé contre Villarreal ce week-end (0-2). Alors naturellement, la Casa Blanca nourrirait une vive inquiétude au sujet du champion du monde 2018.

Le Real Madrid inquiet pour Mbappé Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid scruterait la condition physique de Kylian Mbappé avec une grande attention. Le natif de Bondy a suivi une séance d’entraînement modérée individuelle en marge du match contre Benfica en Ligue des champions. Le club madrilène ferait preuve d’une très grande précaution avec son attaquant star, qui s’inquiéterait beaucoup pour son état de santé. Le Real Madrid voudrait à tout prix éviter une catastrophe comme une blessure de Kylian Mbappé et serait donc au petit soin avec lui.