Kylian Mbappé : Le geste qui fait scandale, c'est validé ?

La rédaction

Pendant son point presse qui s'est déroulé lundi dernier à la veille de la visite de l'AS Monaco en Ligue des champions au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé avait fait une promesse face aux journalistes. Témoignant de la détresse et de la tristesse du malheureux Brahim Diaz qui s'est raté en finale de la Coupe d'Afrique des nations, la star du Real Madrid lui avait promis un accueil et un soutien chaleureux. Il a répondu sur le terrain, engendrant une polémique dans les médias. Est-ce justifié ? C'est notre sondage du jour !

Le 18 janvier 2026 restera un jour qui hantera Brahim Diaz pendant un long moment. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations en ayant fait trembler les filets à 5 reprises au fil de la compétition, l'attaquant des Lions de l'Atlas aurait pu en inscrire un sixième s'il avait fait un autre choix de surface du pied pour taper le ballon au point de penalty lorsqu'il s'est présenté devant Edouard Mendy dans les derniers instants du temps additionnel de la finale de la CAN contre le Sénégal (0-1). Sa panenka a été facilement captée par le gardien des Lions de la Teranga, au grand dam du peuple marocain et de Diaz.

«Avec un soutien comme ça, il va se remettre rapidement le camarade Diaz» En pleurs au moment d'aller chercher son trophée de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations, Brahim Diaz avait été conspué par les supporters marocains présent au stade Prince Moulay Abdellah. Foot Mercato a confié la semaine dernière que l'attaquant du Real Madrid avait été émotionnellement touché par cette défaite à la fois collective et individuelle à la CAN. En conférence de presse, Kylian Mbappé assurait avant la réception de l'AS Monaco en Ligue des champions qu'il comptait apporter son soutien à Brahim Diaz à son retour à Madrid. Pour son premier match depuis la CAN, Diaz a vu Mbappé réussir une panenka sur penalty. Après la rencontre, le numéro 10 du Real Madrid a dédicacé son geste à Brahim Diaz. « Mon penalty était pour Brahim Diaz ». Le journaliste Bruno Salomon a repris cette déclaration sur X en ironisant sur la situation. « Avec un soutien comme ça, il va se remettre rapidement le camarade Diaz ». Même son de cloche pour le journaliste Nabil Djellit. « Mbappé qui colle une panenka devant les yeux de Brahim Diaz. Aucune intention de l'aider à oublier. Froidement ».