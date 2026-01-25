Kylian Mbappé change tout, le Real Madrid est sous le choc !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison. Avec 34 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France affiche une forme étincelante. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien du PSG a changé certaines choses dans son jeu qui laissent le club madrilène sous le choc.

Kylian Mbappé est dans une forme étincelante au Real Madrid. Déjà sacré Soulier d’Or lors de sa première saison, l’ancien du PSG continue d’empiler les buts chez les Merengue. Ce samedi, l’attaquant de 27 ans s’est illustré avec un doublé contre Villarreal (0-2). Le champion du monde 2018 a ainsi porté son total à 34 réalisations en 28 rencontres toutes compétitions confondues. Seulement, un compartiment du jeu faisait défaut au capitaine de l’équipe de France jusqu’à présent.

Kylian Mbappé a changé quelque chose dans son jeu Kylian Mbappé faisait en effet l’objet de critiques régulières concernant son manque d’effort dans les tâches défensives. Luis Enrique lui avait déjà reproché au PSG. Et au Real Madrid, le natif de Bondy n’avait pas spécialement changé son attitude. Mais avec le départ de Xabi Alonso et la promotion d’Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène, l’international français a compris que quelque chose devait changer. Kylian Mbappé s’est alors mis à faire ces efforts, et cela n’a pas manqué de surprendre le Real Madrid.