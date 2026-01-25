Du jamais vu au PSG : Kylian Mbappé fait halluciner !

En débarquant au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a connu une adaptation assez difficile dans sa nouvelle équipe. Depuis le début de la saison, il est au centre du projet et réalise des prouesses. L'attaquant français multiplie les prestations marquantes et certains notent même un changement radical par rapport à ce qu'il faisait au PSG.
Le Real Madrid sort d'une semaine très réussie. Kylian Mbappé a largement contribué à ce succès puisque lors du match face à Monaco, il a inscrit un nouveau doublé pour une victoire 6-1. Frédéric Hermel, journaliste français, a aussi noté que l'attaquant s'est appliqué en défense, un secteur du jeu dans lequel on lui reproche trop souvent son absence d'initiative.
Mbappé parfait avec le Real Madrid
Kylian Mbappé ne semble pas vouloir arrêter sa marche en avant. Face à Monaco, l'attaquant français n'a eu besoin que de 26 minutes pour inscrire un doublé face à son ancien club. Sa prestation a été très convaincante. « Il y a beaucoup de choses à retenir du match fantastique du Real Madrid contre Monaco mardi. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est une course. Une simple course. Mais une course qui en dit long, qui résume parfaitement qui est Kylian Mbappé sous le maillot blanc » débute d'abord Frédéric Hermel pour AS.
Kylian Mbappé a changé depuis le PSG
Depuis le début de sa carrière, il n'est pas rare de voir Kylian Mbappé recevoir des critiques à propos de son rôle en défense. L'attaquant français ne faisait pas souvent des efforts dans ce secteur du jeu et face à Monaco, il s'est impliqué davantage. « Le Real Madrid menait 5-0, aux abords de la surface de réparation adverse, lorsqu'une perte de balle a permis à Monaco de lancer une contre-attaque. L'attaquant français a parcouru toute la longueur du terrain à une vitesse incroyable pour défendre et empêcher ce qui aurait pu être une occasion de but. Son action m'a stupéfié et m'a semblé presque aussi importante que ses deux buts. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il ne faisait pas ce genre de choses au PSG » assure Frédéric Hermel.