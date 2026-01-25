Du jamais vu au PSG : Kylian Mbappé fait halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a connu une adaptation assez difficile dans sa nouvelle équipe. Depuis le début de la saison, il est au centre du projet et réalise des prouesses. L'attaquant français multiplie les prestations marquantes et certains notent même un changement radical par rapport à ce qu'il faisait au PSG.

Le Real Madrid sort d'une semaine très réussie. Kylian Mbappé a largement contribué à ce succès puisque lors du match face à Monaco, il a inscrit un nouveau doublé pour une victoire 6-1. Frédéric Hermel, journaliste français, a aussi noté que l'attaquant s'est appliqué en défense, un secteur du jeu dans lequel on lui reproche trop souvent son absence d'initiative.

Mbappé parfait avec le Real Madrid Kylian Mbappé ne semble pas vouloir arrêter sa marche en avant. Face à Monaco, l'attaquant français n'a eu besoin que de 26 minutes pour inscrire un doublé face à son ancien club. Sa prestation a été très convaincante. « Il y a beaucoup de choses à retenir du match fantastique du Real Madrid contre Monaco mardi. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est une course. Une simple course. Mais une course qui en dit long, qui résume parfaitement qui est Kylian Mbappé sous le maillot blanc » débute d'abord Frédéric Hermel pour AS.