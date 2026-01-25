Franck Ribéry et le PSG : La signature qui va faire bondir à Marseille !

Tombé sous le charme de Franck Ribéry, l'OM a bouclé sa signature lors de l'été 2005. Et après deux belles saisons à Marseille, l'ancien international français a rejoint le Bayern pour une somme proche de 30M€. S'il a laissé un très bon souvenir à l'OM, Franck Ribéry est désormais lié au PSG. Ce qui ne devrait pas plaire aux supporters olympiens.

Séduit par le profil de Franck Ribéry , l' OM a fait le nécessaire pour finaliser son transfert lors de l'été 2005. En effet, l'ex-international français a rejoint le club marseillais librement et gratuitement le 1er juillet de cette année-là.

Ayant disputé deux saisons à l' OM , Franck Ribéry a particulièrement marqué les supporters. Auteur de performances XXL, l'ancien ailier gauche a laissé une trace indélébile à Marseille . Mais aujourd'hui, le mythe est peut-être brisé.

OM-PSG : La trahison de Franck Ribéry ?

D'après le JDD, Franck Ribéry est réapparu publiquement cette semaine, et ce, dans la métropole munichoise. En effet, l'ancien pensionnaire de l'OM a participé à une soirée de gala avec d'autres légendes locales, telles que Lothar Matthaus, Arjen Robben ou encore Philipp Lahm. Et avant d'aller diner, Franck Ribéry a fait un geste qui pourrait déranger à Marseille. En effet, le retraité de 42 ans a signé plusieurs maillots, dont un du PSG.

Pour rappel, Franck Ribéry était de retour à Marseille le 2 mai dernier. « Kaiser Franck à la maison. Notre mythique numéro 7 fera vibrer une nouvelle fois le Vélodrome pour les 125 ans du club ! (...) Cette grande fête rassemblera les supporters, légendes et tous ceux qui ont écrit les plus belles pages du grand livre de l’histoire de l’Olympique de Marseille pour une soirée exceptionnelle. De nombreuses surprises, animations et festivités seront réservées au public de l’Orange Vélodrome », avait écrit l'OM.